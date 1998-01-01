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خدع زوجته ليجعلها حاملاً!

الإثنين 29 يناير 2018 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خدع زوجته ليجعلها حاملاً!



غرائب و عجائب

طالب مدع عام في تركي بمقاطعة طرابزون بسجن زوج لمدة تصل إلى 18 عاما، بعد أن اغتصب زوجته لتحمل رغما عن إرادتها.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، الاثنين، أن الزوج البالغ من العمر (35 عاما) ارتبط بزوجته البالغة (28 عاما) في 2016 لكن الخلافات بدأت تدب بينهما بعد أشهر من الزواج.

ونتيجة لهذه الخلافات أصيبت الزوجة بمتاعب نفسية دفعت بها إلى عرض نفسها على طبيب نفسي، وخلال مرحلة العلاج صارح الرجل زوجته المريضة برغبته في الإنجاب.

واستشارت الزوجة الطبيب الذي نصحها بضرورة تأجيل الإنجاب إلى ما بعد انتهاء العلاج، لكن يبدو أن الرجل لم يستطع الانتظار طويلا، ولجأ إلى تخدير زوجته وقام "باغتصابها"، وفقا للصحيفة التركية.

وبعد أسابيع اكتشفت الزوجة حملها، لتقاضي زوجها بتهمة الاغتصاب، إلا أن الأخير اعتبر أن الحمل نتيجة "معاشرة طبيعية" بين زوجين تمت بموافقتها.

وفي النهاية وضعت السيدة المولود، لكنها عانت من آلام شديدة أثناء الولادة.

#الزوجة #اغتصاب

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