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الرسائل النصية تجعل الرجل متعلقا بك

الإثنين 29 يناير 2018 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرسائل النصية تجعل الرجل متعلقا بك



وكالات / سما /

الرسائل النصية من الأدوات الأولى التي يستخدمها المتحابون للتواصل معا، لذلك في فترة الإعجاب الأولى فعليكِ استخدامها بطريقة صحيحة لإثارة فضول الرجل حتى يظل متعلقا بكِ.


– اجعليه ينتظر:
تذكري جيدا أنكِ امرأة مشغولة، فلا تقومي بالرد على أي رسالة منه قبل 30 دقيقة، أو أكثر فهذا يجعله في حالة تساؤل دائما عما تفعلينه، وما يشغلك عنه، فهذا الفضول سيجعله ينجذب إليكِ.


– اخفي مشاعرك:
من المهم أن تشعريه باهتمامك، ولكن لا تحرصي على إظهار مشاعرك بوضوح له في كل رسالة، على العكس اجعلي أغلب كلامك معه غامضا.
وهذا سيجعله يتساءل دائما عن هل ما زالت منجذبة له، وهذا يؤدي إلى محاولات دائما من جانبه لكِ يجذبك له.


– لا تحكي كثيرا عن وقت الفراغ:
لا تحكي له عن يومك إذا لم يسأل هو، وحتى إن فعل لا تعطيه الكثير من التفاصيل، فقد اتفقنا مسبقا على أن كل ما علينا فعله هو إثارة فضوله، فإعطاؤه الكثير من التفاصيل يجعل تفكيره عنكِ يتوقف.


– لا تجعليه يسأل بل افعلي أنتِ:
من عادة الرجال أن يقوموا بطرح الكثير من الأسئلة، أثناء المراسلات، حاولي أن توجهي له أنتِ الأسئلة حتى يشعر أنكِ تعرفين عنه أكثر ما يعرف هو عنكِ وهذا سيصلنا إلى هدفنا الأساسي إثارة فضوله.

#الرسائل النصية #الرجل

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