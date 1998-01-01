الاحتلال يعتقل (14) مواطناً من الضّفة

غزة / سما /

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي (14) مواطناً من محافظات الضّفة الغربية، منذ مساء الأمس وحتّى فجر اليوم الاثنين.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن قوّات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من محافظة الخليل، وهم: جبريل البعلوج، عبد البعلوج، محمد شحدة البعلوج، باسل يعقوب البدوي ومحمد سعدي منصور.

واعتقلت أربعة مواطنين من محافظة جنين، وهم: صبري محمد أبو كريم، يزن حنون، نجم محمود الهدهد ومحمود حاتم أبو عون، علاوة على اعتقال ثلاثة مواطنين من محافظة طولكرم، وهم: يوسف إسلام أبو ريا، وائل شحادة وإبراهيم نجار.

فيما اعتقلت كل من: عبد الفتاح محمد الأجرب وعلي مشهور من رام الله، وبسام عبد العزيز الحج محمد من نابلس، ومؤيد شريم من قلقيلية، وسامر صندوقة من القدس.