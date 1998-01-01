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إستبعاد 12 إبل من مهرجان الملك عبد العزيز بسبب البوتوكس!

الإثنين 29 يناير 2018 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إستبعاد 12 إبل من مهرجان الملك عبد العزيز بسبب البوتوكس!



غرائب و عجائب

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الأخبار حول استبعاد 12 من الإبل الفائزة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

وفي التفاصيل التي نقلها موقع "سبق" السعودي عن موقع "غارديان" البريطاني، فإنّ إدارة المهرجان استبعدت حوالي 12 إبل بسبب البوتوكس.

وكان أصحاب الإبل أخضعوها لحقن "البوتوكس" لتحسين شفاهها وجعلها تبدو "أجمل"، وهو ما اعتبرته لجنة الضبط في المهرجان، انتهاكاً للقواعد الصارمة.

ومن بين شروط المشاركة في المسابفة أن تكون الإبل على طبيعتها، من دون أي تعدٍ على شكلها، بحسب موقع "دايلي ميل" البريطاني.

#ابل #البوتوكس

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