نجلة سهير البابلي تكشف أسرار والدتها: هذا مافعله القرآن بها

عالم الفن

كشفت نيفين ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلي، عدد من الصفات الشخصية لوالدتها بعيدًا عن التمثيل وبعد إرتدائها الحجاب واعتزالها الفن.



نيفين قالت خلال لقائها في برنامج "عم يتساءلون"، مع الإعلامي أحمد عبدون، والمذاع عبر فضائية "ltc": "إن والدتها كانت عصبية جدًا ومودها يختلف حسب الظروف ولكن القرآن والهدوء والسكينة ظبطت هذه العادة فيها".



وأضافت: "أن والدتها عبقرية خاصة داخل المطبخ، كما أنها حساسة وحنينة وتخاف ربنا جدًا".



وذكرت ان سبب تركها للمسرح رغم حبها الكبير له لأنها دخلت المستشفى أكثر من مرة بسبب البروفات الكثيرة، ولكن عوضها عن كل هذا النجاح هو تجمعها مع أولادها وأحفادها والتي تعد أسعد لحظات حياتها أثناء تواجدها وسط أحفادها.