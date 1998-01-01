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حسن الشافعي يكشف لأول مرة عن صورة ابنته

الإثنين 29 يناير 2018 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حسن الشافعي يكشف لأول مرة عن صورة ابنته



عالم الفن

شارك النجم المصري حسن الشافعي متابعيه على "انستجرام" للمرة الأولى بصورة مع طفلته الصغيرة دون أن يظهرها بشكل واضح للجمهور.

وظهر وهو يقود سيارته ويجلس الطفلة على حضنه، وسعى إلى إخفاء ملامح ابنته، موضحاً أنه يحاول حمايتها من البرد القارص والقبعة الشتوية اخفت شكلها.

وأثارت الصورة ضجة كبيرة بين جمهور الشافعي الذين اعترضوا على اصراره إخفاء ابنته، في حين علق بعضهم على أن ابنته نادين يبدو أنها جميلة، وحاول بعضهم المقارنة بينه وبين ابنته ولاحظوا أن هنالك شبهاً كبيراً في العينين.

يذكر أن نادين هي الابنة الوحيدة للشافعي من زوجته زينة نطوط بعد زواج أربع سنوات.



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#حسن الشافعي

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