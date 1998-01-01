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صورة حديثة للوليد بن طلال نشرتها ابنته تصدم مغردين (شاهد)

الإثنين 29 يناير 2018 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة حديثة للوليد بن طلال نشرتها ابنته تصدم مغردين (شاهد)



الرياض / وكالات /

نشرت ريم ابنة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، صورة لوالدها على حسابها الشخصي بموقع تويتر، بعد الإفراج عنه مقر احتجازه في فندق الريتز كارلتون، في الرياض أمس.

وبدت ملامح الوليد في الصورة المنشورة باهتة وضعيف الوجه، على خلاف صوره التي سبقت عملية احتجازه، في إطار الحملة التي شنتها السلطات ضد أمراء في العائلة الحاكمة، ورجال أعمال، ووزراء ومسؤولين بتهم الفساد.

وقالت ريم : "نورت دنيتي يا دنيتي"، ويظهر فيها الوليد باللحية، التي بدت في المقابلة الحصرية، مع وكالة رويترز للأنباء.

وكان مصدر حكومي سعودي قال لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الوليد بن طلال أطلق سراحه، بعد توصله إلى تسوية مع السلطات، دون الكشف عن تفاصيل تلك التسوية.

وأبدى عدد من المغردين على حساب ريم بنت الوليد، استغرابهم من الحالة التي بدا عليها والدها، بعد إطلاق سراحه، خاصة تغير ملامحه والحالة البدنية الضعيفة، التي ظهر فيها.



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