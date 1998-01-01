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فتاة تنتحر بسبب "رسالة خاطئة" لحبيبها

الإثنين 29 يناير 2018 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتاة تنتحر بسبب "رسالة خاطئة" لحبيبها



وكالات / سما /

أقدمت فتاة مراهقة بريطانية على شنق نفسها بعد أن أرسلت رسالة "سناب شات" عن طريق الخطأ لحبيبها كشفت بها أنها خانته.

وكانت شارلوت غي (17 عاماً) في علاقة مع جاك هورست (20 عاماً)، عندما أرسلت له رسالة على "سناب شات"، كان من المفترض أن ترسلها إلى صديقها الآخر، وأوضحت فيها انها خانته مع شخص آخر، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

الرسالة صدمت جاك وجعلته يقطع علاقته مع الفتاة بعد محاولتها التواصل معه عدة مرات، حتى أرسلت رسالتها الأخيرة قبل انتحارها مباشرة تقول له فيها : "وداعاً، الرجاء أن تغفر لي"، قبل كتابة: "أنا أحبك، وأعرف أنك تكرهني بما يكفي".

وقال جاك في جلسة التحقيق إنه حاول الاتصال بها بعد استلام رسالة الوداع، ولكن لم ترد عليه شارلوت، مادفعه لابلاغ الشرطة، وتم العثور على جثتها بالقرب من كلية سانت جون ريجي في ويجان بمنشستر الكبرى، حيث كانت تدرس الرعاية الصحية.

وأظهرت تقارير السموم أن الفتاة انتحرت عن طريق أخذ جرعة زائدة من الكوكايين تحت تأثير الكحول.

وقال الطبيب الشرعي آلان والش: "من المهم أن نلاحظ أنه لا يوجد دليل على أن شارلوت استخدمت الكوكايين في الماضي، ولا دليل على أنها كانت تستخدمه بانتظام".

وأضاف: "من المرجح أنها استخدمت الكوكايين للمرة الأولى وانهت بها حياتها في حالة الفوضى التي استمرت 48 ساعة من حياتها وانهت".

#فتاة #انتحار

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