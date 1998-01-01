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ميزتان "أساسيتان" جديدتان لـ"غوغل كروم"

الإثنين 29 يناير 2018 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميزتان "أساسيتان" جديدتان لـ"غوغل كروم"



وكالات / سما /

أعلنت شركة "غوغل" الأميركية إضافة ميزتين، وصفتهما بـ"الأساسيتين" في التحديث الجديد لمتصفحها الرئيسي "غوغل كروم".

ووفق ما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن الميزة الأولى ستدعم عرض مقاطع ثلاثية الأبعاد تستخدم "الواقع الافتراضي" على نسختي غوغل كروم (سطح المكتب والأجهزة المحمولة).

أما الميزة الثانية، فتمنح المستخدم إمكانية إسكات "غوغل كروم" أو حجب أي موقع يعتبره مزعجا.

كما يستطيع المستخدم أيضا إسكات تلك المواقع التي تشغل الفيديوهات بصورة تلقائية بمجرد فتحها.

وستكون الميزة متوفرة في أنظمة تشغيل "ويندوز" و"ماك" و"لينكس" و"كروم 64".

ولتفعيل الخاصية، يجب النقر على شريط مهام الموقع (أعلى يسار المتصفح)، واختيار أيقونة إسكات تفعيل الفيديوهات تلقائيا.

ولم يتم بعد طرح هاتين الميزتين بصفة رسمية، حيث قالت "الإندبندنت" إنهما ما تزلان قيد التجريب.

#غوغل كروم

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