جوارديولا يُطالب الحكام بحماية لاعبيه ويُحدد فترة غياب ساني

وكالات / سما /

هاجم بيب جوارديولا ، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي ، طاقم التحكيم الذي أدار مباراة فريقه أمام كارديف سيتي ، والتي انتهت بفوز السكاي بلوز بهدفين دون رد ، لحساب مباريات دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي .

وقال بيب جوارديولا في تصريحات له عقب المباراة ” لا أفهم لماذا لم يحتسب هدف بيرناردو سيلفا ، ولكن حسناً يمكننا تقبل هذا الأمر ، ولكن عليهم أن يقوموا بحماية اللاعبين ” .

وأضاف ” الحكام على أرضية الملعب من أجل حماية اللاعبين ، عندما يكون هناك خطأ فهو خطأ ، وعندما يكون الخطأ خطير فهو خطير ” .

وحدد المدرب الإسباني فترة غياب ليروي ساني بعد خروجه من الملعب متأثراً بالإصابة ، حيث قال ” ساني سيغيب لمدة تتراوح بين 2-3 أسابيع بسبب الإصابة ” .