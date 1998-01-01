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جوارديولا يُطالب الحكام بحماية لاعبيه ويُحدد فترة غياب ساني

الإثنين 29 يناير 2018 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا يُطالب الحكام بحماية لاعبيه ويُحدد فترة غياب ساني



وكالات / سما /

هاجم بيب جوارديولا ، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي ، طاقم التحكيم الذي أدار مباراة فريقه أمام كارديف سيتي ، والتي انتهت بفوز السكاي بلوز بهدفين دون رد ، لحساب مباريات دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي .

وقال بيب جوارديولا في تصريحات له عقب المباراة ” لا أفهم لماذا لم يحتسب هدف بيرناردو سيلفا ، ولكن حسناً يمكننا تقبل هذا الأمر ، ولكن عليهم أن يقوموا بحماية اللاعبين ” .

وأضاف ” الحكام على أرضية الملعب من أجل حماية اللاعبين ، عندما يكون هناك خطأ فهو خطأ ، وعندما يكون الخطأ خطير فهو خطير ” .

وحدد المدرب الإسباني فترة غياب ليروي ساني بعد خروجه من الملعب متأثراً بالإصابة ، حيث قال ” ساني سيغيب لمدة تتراوح بين 2-3 أسابيع بسبب الإصابة ” .

#جوارديولا

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