آرسنال يتفق مع دورتموند على قيمة انتقال أوباميانج

وكالات / سما /

تستعد جريدة كيكر الألمانية لنشر خبراً سعيداً لجماهير آرسنال في مطبوعاتها صباح يوم الإثنين وهو أن الاتفاق على ضم المهاجم الجابوني بيير إمريك أوباميانج قد تم.

اللاعب الجابوني بات مكروهاً من جماهير الفريق الألماني في الوقت الحالي، وكان العائق الوحيد الذي يقف حائلاً بينه وبين الانتقال لآرسنال هو المبلغ المالي المطلوب.

وكان آرسنال قد تقدم من قبل بعرض مالي قدره 50 مليون جنيه إسترليني وهو ما تم رفضه على الفور من قبل بوروسيا دورتموند.

وقد ذكرت صحيفة كيكر أن قيمة الصفقة ستبغ 63 مليون يورو مما يعني أنه سيكون أغلى لاعب في تاريخ آرسنال.