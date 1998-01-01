فيديو.. سامبدوريا يهزم روما ويقلص الفارق بينهما

وكالات / سما /

حقق سامبدوريا الفوز على مضيفه روما بهدف دون رد في المباراة التي أجريت على ملعب الأولمبيكو ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي.

وجاء فوز سامبدوريا على روما بعد إفلات الأخير من الهزيمة أمامه والخروج بنقطة التعادل قبل عدة أيام في مباراة مؤجلة من مرحلة الذهاب.

وسجل سامبدوريا الهدف الوحيد في اللقاء عن طريق دوفان زاباتا في الدقيقة 80، بعد إهدار أليساندرو فلورينزي ركلة جزاء في الدقيقة 39.

وأصبح في رصيد سامبدوريا بعد هذا الفوز 37 نقطة محتلاً المركز السادس، وبفارق أربع نقاط عن روما الذي يتواجد في المركز الخامس.