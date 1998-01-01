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فيديو.. برشلونة يقلب الطاولة على ألافيس

الأحد 28 يناير 2018 11:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يقلب الطاولة على ألافيس



وكالات / سما /

نجح برشلونة في قلب تأخره إلى فوز ثمين على حساب ديبورتيفو لاكورونيا ، بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جرت أطوارها على أرضية ملعب الكامب نو ، لحساب مباريات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإسباني .

وقص ديبورتيفو ألافيس شريط أهداف المباراة عبر جون جيديتي في الدقيقة 23 من عمر اللقاء ، لينتهي الشوط الأول بتخلف برشلونة بهدف وحيد .

في الشوط الثاني ، قام إرنستو فالفيردي بإقحام الثنائي جوردي ألبا وسيرجي روبيرتو ، لتعود عجلة برشلونة للدوران ويعادل النتيجة عبر لويس سواريز في الدقيقة 72 ، قبل أن يمنح ليونيل ميسي هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 84 .

وبهذا الفوز ، عزز برشلونة صدارته لجدول الترتيب برصيد 57 نقطة ، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند النقطة 19 في المركز السابع عشر .

#برشلونة #ديبورتيفو ألافيس

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