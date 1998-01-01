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مستوطنون يجرفون اراض زراعية جنوب بيت لحم

الأحد 28 يناير 2018 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

جرف مستوطنون مساء اليوم الأحد، أراض زراعية في بلدة الخضر جنوب غرب بيت لحم.

وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في بلدة الخضر احمد صلاح، أن مجموعة من مستوطني "اليعازر" الجاثمة على أراضي المواطنين في الخضر، قاموا بتجريف أراضي زراعية في منطقة" خلة الفحم" تبلغ مساحتها 4 دونمات، إضافة الى تدمير اسلاك شائكة وجدران استناديه، تعود للمواطن محمد احمد أبو سمره.

وأشار صلاح الى أن ارض المواطن أبو سمرة تعرضت الى السلب من قبل مجموعة "نادية مطر" المتطرفة، حيث قامت بزراعتها ومنع صاحبها من الدخول اليها قبل ان يقوم باستردادها.

#مستوطنون #اراض زراعية

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