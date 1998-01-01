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الجامعة الإسلامية تستعد لإطلاق صندوق وقف الطالب الجامعي

الأحد 28 يناير 2018 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أنهت الجامعة الإسلامية بغزة كافة التحضيرات اللازمة لحفل إطلاق صندوق وقف الطالب الجامعي الذي من المقرر إطلاقه رسمياً في الثلاثين من كانون ثانِ/ يناير 2018م في الجامعة، وجاء إطلاق الصندوق حرصاً من الجامعة في عدم حرمان أي طالب من حقه في التعليم بسبب ظروفه الاقتصادية، حيث يعد الصندوق بمثابة صندوق وقفي استثماري لتمكين الطلبة المحتاجين من الدراسة في الجامعة الإسلامية.

وجاءت فكرة الصندوق بمبادرة كريمة من الجامعة الإسلامية بغزة والعاملين فيها لدعم الطلبة المحتاجين ببرنامج وقف دائم يسهم في مساندة الطلبة في إكمال مسيرتهم التعليمية دون وقوف ظروفهم الاقتصادية عائقاً أمام تحقيق أمالهم وأحلامهم.

وتتخلص الأهداف الرئيسة للصندوق في العمل على تمويل طلبة الجامعة المحتاجين من خلال أرباح الوقف، وإتاحة فرصة التعليم لأكبر قدر ممكن من الطلبة في قطاع غزة من خلال توفير الدعم المادي للتعليم في شكل قروض ومنح وهبات، إلى جانب إتاحة الفرصة لمساهمة المجتمع المدني والمؤسسات والشركات في الدعم المالي للطلبة المحتاجين، والمساهمة في استعادة دور الوقف الإسلامي المتمثل في الجانب الإنساني والتكافلي بين أفراد المجتمع والمؤسسات المحلية والدولية.

#الجامعة الإسلامية

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