وفد من إبداع يزور جامعة غزة والمؤسسة الكندية

غزة / سما /

زار وفد من مؤسسة إبداع للأبحاث والدراسات والتطوير جامعة غزة ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور عبد الجليل صرصور، وعميد التعليم المستمر فيها الدكتورة مي نايف، وقام الوفد الذي ضم كل من مدير معهد إعداد القادة المهندس بسام المناصرة، ومدير العلاقات العامة في المؤسسة الأستاذ سعيد اسليم، حيث تم بحث آليات العمل المشترك بما يحقق الأهداف المنشودة في رفد الشباب الجامعي الفلسطيني بالمهارات والخبرات اللازمة وتطويره باتجاه دمجه في المجتمع.

وقدم الوفد الزائر ملخصًا عن مجالات عمل المؤسسة وأقسامها وأهدافها وأبرز الأنشطة والفعاليات التي قامت بتنفيذها خلال الأعوام المنصرمة، وأهم الفئات التي تقوم المؤسسة على خدمتها وتطويرها، ورغبة المؤسسة في بناء وتشبيك علاقات متينة بالجامعة، مشيدًا بدورها المهم في خدمة الشباب الفلسطيني عبر برامجها التعليمية المتميزة.

وقد رحب رئيس الجامعة الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الجليل صرصور بالوفد، مبديًا اهتمام الجامعة بالتشبيك مع مؤسسات المجتمع المحلي وحرصها على تطوير علاقتها بمؤسسة إبداع، في مجالات العمل المشترك.

وأطلعت الدكتورة مي نايف الوفد الزائر على نشأة عمادة التعليم المستمر والخدمات التي تقدمها للطلبة والمجتمع وأهم برامج التدريب التي أطلقتها خلال الفترة الماضية وأخرى تعتزم إطلاقها قريبا، مثمنة الدور الذي تقوم به إبداع في العمل التدريبي، مبدية استعداد الجامعة للتعاون المشترك مع المؤسسة بما يحقق تطوير الكادر الطلابي وتهيئته لسوق العمل.

كما زار وفد المؤسسة بصحبة مديرها المهندس نبيل اسليم اليوم الأحد المؤسسة الكندية للتدريب والاستشارات بهدف بحث آفاق العمل المشترك بين الجانبين، وقد رحب الأستاذ أشرف العيسوي مدير المؤسسة الكندية بالوفد الزائر، معرفًا بمؤسسته وإنجازاتها في مجالي التدريب والاستشارات، وقدم المهندس نبيل اسليم تعريفا بمؤسسة إبداع وفروعها وأهم إنجازاتها مبديًا رغبة إبداع في مد أواصر العلاقات وتبادل الخبرات والمقدرات بين الجانبين.

وقد اتفق الجانبان على تطوير العلاقات بينهما بهدف تطوير وتجويد العملية التدريبية، وبناء خط تواصل مستمر بين المؤسستين في المجالات المشتركة.

جدير بالذكر أن مؤسسة إبداع بدأت سلسلة زيارات إلى مجموعة من المؤسسات والجامعات، بهدف بناء وتمتين علاقاتها بالمجتمع المحلي ومؤسساته، لخدمة شرائحه المتنوعة والرقي بأبنائه.