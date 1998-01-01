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مسؤول إسرائيلي : " المصالحة الفلسطينية مصلحة إسرائيلية "

الأحد 28 يناير 2018 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي : " المصالحة الفلسطينية مصلحة إسرائيلية "



القدس المحتلة / سما /

نشر موقع "يديعوت احرنوت" على لسان رئيس المجلس الإقليمي شاعر هنيقف "ألون شوستر" في رده على توقيع سلطة المياه الإسرائيلية اتفاقاً مع شركة كهرباء غزة، قائلا " إن المصلحة الإسرائيلية تتمحور في مسارين وهما  إعادة الجنود الأسرى الذين بيد حماس والأخر هو تشجيع حماس للتطبيع والتعاون مع السلطة الفلسطينية .

 وأشارت الصحيفة إلى أن سلطة المياه الإسرائيلية  قد وقعت يوم الخميس الماضي اتفاقا مع شركة الكهرباء في غزة، يقضي بتزويدها بكهرباء لتشغيل منشأة معالجة مياه الصرف الصحي الواقعة في شمال قطاع غزة .

ووفقا للاتفاق فإنه سيتم تزويد المنشأة بكهرباء بقوة 3 ميغا واط في المرحلة الأولى في حين سيتم تزويدها ب6 ميغا واط في المرحلة الثانية من الاتفاق ، حيث سيتم الشروع بالتنفيذ العملي للإتفاق خلال شهرين من الأن .

وفي سياق منفصل وقعت سلطة المياه الإسرائيلية مع شركة الكهرباء في غزة على اتفاق لتزويد كهرباء بقوة 1.5   ميغا واط لتشغيل منشأة تحلية المياه الواقعة في خان يونس ، حيث يدور الحديث عن منشأة تنتج 6 ألاف كوب مياه يوميا لأكثر من 500 ألف فلسطيني في غزة .

#لمصالحة #حماس #اسرائيل

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