جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالصور... مبعوث ترامب "غرينبلات " في زيارة مفاجئة لبلدات غلاف غزة ويتفقد أحد الأنفاق

الأحد 28 يناير 2018 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور... مبعوث ترامب "غرينبلات " في زيارة مفاجئة لبلدات غلاف غزة ويتفقد أحد الأنفاق



وكالات

أجرى مبعوث الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للشرق الأوسط "جيسون غرينبلات" صباح اليوم الاحد، زيارة مفاجئة للبلدات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

وأوضحت القناة السابعة التي أوردت الخبر، أن "غرينبلات" التقى خلال الزيارة عددا من قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال ، ومسئولين في إدارة التنسيق والارتباط، كما زار أحد الأنفاق على حدود غزة بشكل سري دون تحديد مكان النفق الذي زاره.

ووفق القناة العبرية فقد رافق "غرينبلات" في زيارته منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية الجنرال " يواف مردخاي" وعدد من الضباط في جيش  الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد "مردخاي" خلال الزيارة، أن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع، هي نتيجة السياسات التي تنتهجها السلطة الفلسطينية، من خلال فرضها عقوبات على السكان بدون تمييز.

1

2

3

#غرينبلات #غزة #نفق

أخبار ذات صلة

الفصائل بغزة

الفصائل بغزة تدعو لتصعيد المقاومة لإسقاط قرار "ترامب" وترفض زيارة نائبه

مستوطني غلاف غزة

“الأنفاق والتصعيد” شبحان يطاردان مستوطني غلاف غزة وهذه شهاداتهم !

محمد اللحام - ارشيف

النائب اللحام : الشخصيات الفلسطينية التي تفكر في لقاء "غرينبلات" تمثل حالة خيانية

غرينبلات - ارشيف

"غرينبلات" يتهم السلطة بدعم الارهاب والخارجية تعتبره مستوطنا متطرفا يصدر احكاما مسبقة

غرينبلانت ةالجبير - ارشيف

غرينبلات ابلغ الزعماء العرب: ترامب مصمم على إنجاز اتفاق بالمفاوضات المباشرة

الريس عباس ومبعوث ترامب

ما هي الشروط التسعة التي عرضها مبعوث ترامب على الرئيس ؟

الأكثر قراءة اليوم

الوليد بن طلال تحت الإقامة الجبرية وهذا ما أراده بن سلمان منه وسر اللحية التي ظهر بها

مجلّى : لست مع مقاطعة أمريكا وضد "تسليح الانتفاضة"..ولا أرى "صفقة القرن"!

عارضة أزياء أردنية مقطَّعة ومرمية في حقيبتين داخل سيارة بأميركا

إعلامي سعودي: السجون في عهد بن سلمان جنة والفياغرا فيها توزع مجاناً (فيديو)

جيش الاحتلال يحذر من تداعيات تقليص المساعدات للفلسطينيين وانهيار الاونروا

كم هو راتب قاسم سليماني؟ (فيديو)

ردة فعل لأحلام على إطلاق سراح الوليد بن طلال

الأخبار الرئيسية

عباس- ارشيف

شاهد.. الرئيس: متابعة جهود السلام تتطلب إنشاء آلية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة

كرهينبول - ارشيف

مفوض الاونروا : ما نملكه من تمويل يكفينا لشهرين وسنصطدم بالحائط بعد ذلك

الرئيس عباس

صحفي اسرائيلي : دعوكم من الرئيس عباس وتحدثوا لرجال الدين و حماس

غالنت

غالنت: لا توجد مدينة في العالم تمتلك ذكاء نوعي مثل غزة

الاسد لبوتين: في المرة المقبلة سنقصف "مطار بن غوريون"

الاتصالات الفلسطينية