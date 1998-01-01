بالصور... مبعوث ترامب "غرينبلات " في زيارة مفاجئة لبلدات غلاف غزة ويتفقد أحد الأنفاق

وكالات

أجرى مبعوث الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للشرق الأوسط "جيسون غرينبلات" صباح اليوم الاحد، زيارة مفاجئة للبلدات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

وأوضحت القناة السابعة التي أوردت الخبر، أن "غرينبلات" التقى خلال الزيارة عددا من قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال ، ومسئولين في إدارة التنسيق والارتباط، كما زار أحد الأنفاق على حدود غزة بشكل سري دون تحديد مكان النفق الذي زاره.

ووفق القناة العبرية فقد رافق "غرينبلات" في زيارته منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية الجنرال " يواف مردخاي" وعدد من الضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد "مردخاي" خلال الزيارة، أن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع، هي نتيجة السياسات التي تنتهجها السلطة الفلسطينية، من خلال فرضها عقوبات على السكان بدون تمييز.











