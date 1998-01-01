جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية تستكمل إعادة 1200 موظف إلى عملهم في غزة

الأحد 28 يناير 2018 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية تستكمل إعادة 1200 موظف إلى عملهم في غزة



غزة / سما /

أعلن وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم عن استكمال إعادة ما يزيد عن الـ 1200 موظف وموظفة إلى عملهم في القطاع التربوي في غزة.

وأشار الوزير إلى أنه جرى بمقر الوزارة بغزة، اليوم، تسليم مهام العمل لـ 500 من المعلمين، وأيضاً تم إعادة 10 موظفين إداريين لعملهم بمقر الوزارة في القطاع، وإعادة مدير تربية خانيونس عبد الرحيم الفرا إلى موقعه.

وجدد صيدم تأكيده على أن هذه العملية جاءت في إطار المساعي الحثيثة التي تقوم بها الوزارة في سبيل الحفاظ على وحدوية العمل التربوي، وإيلاء كل الاهتمام بالقطاع التعليمي في غزة، وضمان النهوض به؛ الأمر الذي سينعكس إيجابياً على منظومة التعليم بشكل شمولي، وسيسهم في الوصول إلى مخرجات تدعم المنطلقات التطويرية والبرامج النوعية المنفذة في شقي الوطن، مشيداً بدور جميع الأطراف في التعامل بروح وفاقية وإيجابية حرصاً على المسيرة التربوية ونجاح المصالحة.

أخبار ذات صلة

صيدم- ارشيف

وزير التربية يقرر إعادة 500 معلماً إلى عملهم في غزة

وزير التربية والتعليم- غزة

وزير التربية والتعليم يقرر إعادة 313 موظفاً إلى عملهم في قطاع غزة

وزارة النقل

غزة: بدء عودة موظفي وزارتي الصحة و النقل والمواصلات لاستلام عملهم

عملات

غزة: لجنة التكافل الإجتماعي تستكمل صرف مبالغ مالية لـ2480 عاطل عن العمل

زياد أبو عمرو

بمشاركة وزير المالية.. اللجنة الإدارية القانونية تستكمل ملفات موظفي غزة هذا الأسبوع

الاحتلال يحكم بسجن موظف بالامم المتحدة من غزة 7 اشهر

الأكثر قراءة اليوم

الوليد بن طلال تحت الإقامة الجبرية وهذا ما أراده بن سلمان منه وسر اللحية التي ظهر بها

مجلّى : لست مع مقاطعة أمريكا وضد "تسليح الانتفاضة"..ولا أرى "صفقة القرن"!

عارضة أزياء أردنية مقطَّعة ومرمية في حقيبتين داخل سيارة بأميركا

إعلامي سعودي: السجون في عهد بن سلمان جنة والفياغرا فيها توزع مجاناً (فيديو)

جيش الاحتلال يحذر من تداعيات تقليص المساعدات للفلسطينيين وانهيار الاونروا

كم هو راتب قاسم سليماني؟ (فيديو)

ردة فعل لأحلام على إطلاق سراح الوليد بن طلال

الأخبار الرئيسية

غرينبلات

بالصور... مبعوث ترامب "غرينبلات " في زيارة مفاجئة لبلدات غلاف غزة ويتفقد أحد الأنفاق

عباس- ارشيف

شاهد.. الرئيس: متابعة جهود السلام تتطلب إنشاء آلية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة

كرهينبول - ارشيف

مفوض الاونروا : ما نملكه من تمويل يكفينا لشهرين وسنصطدم بالحائط بعد ذلك

الرئيس عباس

صحفي اسرائيلي : دعوكم من الرئيس عباس وتحدثوا لرجال الدين و حماس

غالنت

غالنت: لا توجد مدينة في العالم تمتلك ذكاء نوعي مثل غزة

الاتصالات الفلسطينية