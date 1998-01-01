أبو الغيط: القضية الفلسطينية ستظل على رأس الأجندة المشتركة للعالم العربى

وكالات

قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، ان القضية الفلسطينية ستظل على رأس الأجندة المشتركة للعالم العربى وإفريقيا، معربا عن تقديره للموقف الإفريقى الثابت فى مناصرة الشعب الفلسطينى وحقوقه فى نيل حريته وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى.

وأشاد "أبو الغيط" خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الإفريقى، بالدول الإفريقية التى وقفت دائما رغم كل الضغوط المكشوفة التى تمارس عليها مع الحق الفلسطينى فى المحافل الدولية، وهو ما اثبتته الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض القرار الأمريكى أحادى الجانب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وتابع: "نحن نثق فى الأمة العربية فى أن هذا التضامن الإفريقى مع الأشقاء الفلسطينيين سوف يبقى قوى وثابت فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى ورافض لمحاولاته فى الترشح لمجلس الامن الذى يخرق قراراته ويحتقر إرادته ومستنكرا لكل مسعى يقوم به لإحداث شرخ فى العلاقات العربية الإفريقية والنيل من خصوصيتها".