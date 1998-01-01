وقفة بخانيونس تندد بتقليص المساعدات الأمريكية لـ"الأونروا"

غزة/سما/

شارك عشرات اللآجئين، ظهر اليوم الأحد، في وقفة منددة بقرار الإدارة الأمريكية تقليص مساعداتها المالية والغذائية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظّمتها اللجنة الشعبية للاجئين، وحضرها ممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية أمام مقر "أونروا" في خانيونس، لافتات تستنكر القرارات الأمريكية وترفض سياسة الابتزاز والتهديد التي تنتهجها مع اللاجئين وانحيازها للاحتلال الإسرائيلي.

ودعت اللجنة إلى حماية حقوق اللاجئين في مخيمات اللجوء؛ مُعبرةً عن ادانتها لانحياز الرئيس الأمريكي للكيان الإسرائيلي وتبنيه رؤيته ضاربًا بعرض الحائط الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في حقه بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشددت على أن هذه القرارات والممارسات والانحياز الأمريكي السافر للاحتلال الإسرائيلي لن يجبر شعبنا على التنازل عن حقوقه، داعيةً المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة وكافة المنظمات الدولية المعنية، بحفظ السلم والأمن الدوليين لتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية.

وطالبت اللجنة بضرورة اتخاذ إجراء فوري يؤمن حماية الشعب الفلسطيني وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني، مؤكدةً أن تلك القرارات تهدف إلى كسر إرادة صموده، واقتلاعه من أرضه، وسد الطريق أمام مسيرة كفاحه، وانجاز مشروعه الوطني في الحرية والاستقلال.

ودعت دول العالم خاصة الأوروبية للوقوف عند مسؤولياتها، لإنقاذ "أونروا" من تقليص خدماتها التي لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات أكثر من (ستة مليون لاجئ فلسطيني) في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان.

وأكدت اللجنة أن مواجهة العدوان الإسرائيلي ومن خلفها الإدارة الأمريكية يتطلب منا تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وتأمين مظلة اجتماعية قوية قادرة على توفير أبسط مقومات الحياة، وإمكانيات مواصلة مسيرة كفاحه التحرري، وذلك لن يأتي إلا عبر استعادة وحدة الصف واستنهاض الحاضنة العربية، وخلق مستند دولي داعم لحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال، وبناء دولته.

وأعلنت الخارجية الأمريكية مؤخرًا أن واشنطن أرسلت 60 مليون دولار إلى "أونروا"، لتتمكن من الاستمرار في عملها، لكنها جمّدت مبلغ 65 مليون دولار إضافية ومساعدات غذائية.

وتقدم "أونروا" خدماتها لنحو 5.9 ملايين فلسطيني في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.

وحتى نهاية عام 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين 5.9 ملايين لاجئ، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بينهم حوالي 5.3 ملايين لاجئ مسجلون لدى الوكالة الأممية.

وجاء القرار الأمريكي في ظل حالة غضب فلسطيني من سياسة إدارة ترامب، لاسيما منذ إعلانه، في 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) "عاصمة مزعومة لإسرائيل"، القوة القائمة باحتلال المدينة الفلسطينية منذ عام 1967.