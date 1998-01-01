دي بروين يخشى على مكانه مع بلجيكا بالمونديال

وكالات / سما /

يخشى البلجيكي كيفن دي بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي, من تأثير الإجهاد نتيجة كثرة المشاركات مع فريقه على فرصة مشاركته مع منتخب بلجيكا في نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا.

ويرى دي بروين أن اللعب بصورة المستمرة مع متصدر الدوري الإنجليزي في مختلف البطولات, قد يكون سببا في ابتعاده عن المشاركة خلال فعاليات مونديال روسيا نتيجة الإجهاد.

ويسعى مانشستر سيتي للحصول على 4 ألقاب دفعة واحدة للمرة الأولى في تاريخه، وهو ما يدفع الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب الفريق لإشراك نجوم الفريق بشكل أساسي وأبرزهم دي بروين.

وقال دي بروين في تصريحات لصحيفة "صن" الإنجليزية: "إذا شعرت بالإجهاد خلال شهر يونيو قبل كأس العالم، سأكون صريحا مع غوارديولا وسأطلب منه إراحتي والدفع ببديل لي للحفاظ على فرصتي في المونديال".

وأضاف "بالطبع هناك بعض الإرهاق، لكن يجب علينا التقدم للأمام لأجل إحراز الألقاب هذا الموسم".

وشارك كيفن دي بروين في 37 مباراة مع مانشستر سيتي وبلجيكا هذا الموسم، أحرز خلالها 13 هدفا وصنع 14.