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وصول كشف أولي من المتقاعدين العسكريين الجدد من قوات أمن الرئاسة و١٧ لهيئة المتقاعدين

الأحد 28 يناير 2018 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول كشف أولي من المتقاعدين العسكريين الجدد من قوات أمن الرئاسة و١٧ لهيئة المتقاعدين



غزة/عبد الهادي مسلم/

 أكد اللواء سعيد فنونة رئيس هيئة المتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية عن وصول كشف أولي من المتقاعدين العسكريين الجدد من قوات أمن الرئاسة و١٧ لهيئة المتقاعدين ، مشيرا إلى أن العدد ١٠٠٥ عسكري أعمارهم فوق ٤٥ عاما .

وأوضح اللواء فنونة ان العدد مرشح للزيادة واننا ننتظر كشوفات أخرى سيتم نشرها فورا على صفحة مفوضية الاعلام التابعة للهيئة وبين فنونة ان معظم من في هذا الكشف ثم إبلاغهم وهم يتوافدون تباعا من أجل تسوية أوضاعهم في التأمين والمعاشات وبخصوص تسوية أوضاع المتقاعدين القدامى

وقال ان  تسوية أوضاعهم سيكون مستقبلا في حال تمت المصالحة واعيد فتح مكتب الإدارة والتنظيم مجددا في غزة

ودعا اللواء فنونة المتقاعدين الجدد إلى تقبل كل القرارات الصادرة عن القيادة الفلسطينية وأن يتفهموا الوضع الحالي وما يحاك ضد القضية حيت ان منظمة التحرير والسلطة الوطنية يمران في ظروف صعبة على الجميع ان يلتف حولهما لإفشال كل المخططات والمؤامرات

#فنونة #تقاعد

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