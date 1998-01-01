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بهذه الخطوات ستتركين أفضل إنطباع أول

الأحد 28 يناير 2018 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
بهذه الخطوات ستتركين أفضل إنطباع أول



وكالات / سما /

يحدد الانطباع الأوّل بسهولة مسار وشكل علاقتك مع الأشخاص الذين تصادفينهم. وبسبب أهمية هذا الانطباع سنزوّدك اليوم ببعض النصائح المفيدة حتماً لك لكي يكون تأثيرك إيجابياً على الآخرين.

كيف تصنع انطباعا أولياً جيداً عنك؟

1- الحضور الملفت

حاولي في لقاءاتك الأولى لفت الأنظار بحضورك المميّز الذي ستجذبين من خلاله إنتباه الحاضرين إليك مع زيادة إهتماهم بك. وتلعب لغة الجسد دوراً أساسياً في هذا السياق إذ تساعدك على فهم الآخرين عبر حركاتهم والتصرف بالطريقة الصحيحة التي تريح الآخرين وتدفعهم للتقرّب منك. أمّا الإبتسامة فلا تتخلّي عنها فهي تخلق عند الطرف الآخر نوعاً من الطمأنينة تجاهك.

2- الاهتمام بالمظهر الخارجي

يساعدك الاهتمام بمظهرك الخارجي على خلق انطباع أوليّ حسن عنك، إذ ينجذب معظم الأشخاص بسهولة إلى الشكل المرتّب والملفت. ولست مدعوة أبداً للمبالغة في هذا المجال فالمطلوب هنا الحرص على تنسيق الملابس وإختيارها بما يتلاءم مع مكان اللقاء وظروفه، وكذلك الأمر بالنسبة لتسريحة الشعر ونوع الماكياج المعتمد.

3- الاستماع إلى الآخر

في لقاءاتك الأولى احرصي دائماً على الإنصات إلى الطرف الآخر وإظهار إهتمامك بحديثه من خلال تثبيت نظرك عليه والتركيز على ما يقوله. ومن شأن هذه النقطة أن تحفّز اهتمام الآخر بك كردّة فعل طبيعيّة على إبراز إهتمامك بأفكاره.

4- التحدّث بلباقة

كي تخلقي إنطباعاً جيداً عنك في لقاءاتك الأولى فكّري جيداً قبل الكلام واختاري أفكارك بتأنّي على أن تكون حياديّة ومسالمة. كما يستحسن الابتعاد كلّياً عن الإنتقاد والتركيز على إظهار النقاط المشتركة بين الطرفين. وننصحك بعدم الإكثار من المجاملات التي ستجعل موقفك مصطنعاً تجاه الآخر وبعيداً عن الطبيعيّة والعفويّة.

5- الوصول في الموعد المحدد

إلتزمي دائماً بالوصول إلى موعدك في الوقت المحدّد خصوصاً في اللقاء الأوّل. فستحثّ هذه الخطوة الآخر حتماً على تكوين إنطباع حسن عنك إذ سيلاحظ مدى دقّتك وإلتزامك بمواعيدك. مع الإشارة إلى أنّه لا يستحسن أبداً الوصول بعد الموعد أو حتّى قبله بوقت ملحوظ.

#انطباع #اللقاء #الرجل

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