عيسى : قرار ترامب يدمر عملية السلام وحل الدولتين

رام الله / سما /

أكد الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى اليوم الأحد الموافق 28/1/2018م، على ضرورة الالتفاف الجماهيري الشعبي خلف القيادة الفلسطينية الحكيمة وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس محمود عباس، في مواجهة التحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام د. عيسى مفوض العمل الجماهيري في هيئة التوجيه السياسي والوطني ناصر النمر عياد، ومدير عام العلاقات العامة العميد وليد كنعان، في مقر الهيئة بمدينة رام الله.

وتباحث الطرفان في الأوضاع الراهنة والأخيرة التي تمر بها مدينة القدس المحتلة، ولا سيما بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، مؤكدين رفضهم لقرار ترامب المنحاز للاحتلال الاسرائيلي، والمخالف للقوانين الدولية، مؤكدين على أن الاعتراف الأخير يعمل على تدمير عملية السلام وحل الدولتين.

وأكد المجتمعون على ضرورة ترسيخ الوحدة الفلسطينية باعتبارها صمام الأمان للشعب الفلسطيني للوصول لأهدافه المشروعة بالحرية والاستقلال.

وأكد الطرفان على استمرار التعاون على جميع المستويات لما فيه تحقيق الأهداف الوطنية.