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محكمة خانيونس: المؤبد والحبس لمدانين بالقتل

الأحد 28 يناير 2018 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة خانيونس: المؤبد والحبس لمدانين بالقتل



خانيونس / سما /

أصدرت محكمة بداية خانيونس اليوم، حكمًا بالمؤبد والحبس بحق مواطنين أدينوا بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة الجنايات الخطيرة  المدانين بالتهم المسندة إليهم في قضية مقتل المغدور محمد عارف الفقعاوي، حيث حكمت بمعاقبة المدان الثالث (ع/ف) بالحبس المؤبد ومعاقبة المدان الأول (أ/ف) والثاني (م/ف) بالحبس لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ توقيفهم مع مصادرة الأدوات المضبوطة وذلك عن تهمة القتل قصداً بالإشتراك، وحمل آلة مؤذية في مناسبة غير مشروعة وذلك خلافاً لمواد القانون.

وجاء الحكم بعد جلسات محكمة مطولة تم خلالها سماع بيّنات الإثبات من قبل النيابة العامة .

يذكر بأنه وبتاريخ 26/05/2016 قان المتهمون بالإشتراك بقتل المجني عليه محمد عارف الفقعاوي بأن ضربوه بواسطة سكاكين وعصا أدت إلى إصابته إصابة بالغة أودت بحياته.

#محكمة #المؤبد

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