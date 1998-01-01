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مسيرة احتجاج في مخيم جنين على تقليص الدعم الأميركي للأونروا

الأحد 28 يناير 2018 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

 نظمت اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين وفعاليات وقوى مخيم جنين، اليوم الأحد، مسيرة غضب احتجاجاً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتقليص الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا". 

 انطلقت المسيرة الشعبية من المخيم وجابت شوارعه واستقرت أمام دوار الداخلية في جنين بمشاركة كافة فعاليات المخيم وطلبة المدارس، وهم يرفعون الشعارات واليافطات المؤكدة على قدسية القدس الشريف، وقضية اللاجئين، والمنددة بسياسة التقليص "والتي تهدف الى شطب القضية"، وندد المشاركون بقرار ترامب داعين الإدارة الأميركية إلى العدول عن هذا القرار .

وأكد المشاركون "تمسكهم بالقدس عاصمة لدولة الفلسطينية والإلتفاف حول الرئيس محمود عباس، ورافضين كافة المؤامرات التي تهدف الى إنهاء قضية اللجوء والتي تنفذها وكالة الغوث الدولية" .

وألقى رئيس لجنة الخدمات محمد الصباغ، وجمال منصور ممثل عن فصائل العمل الوطني، كلمتين أكدا فيهما على حق اللاجئين في مخيمات اللجوء أن يحيوا بكرامة وعزة، قائلين "اننا لن نقبل ان نكون كما المتسولين لحقوقنا، خاصة في ظل حياة البؤس التي يشهدها مخيم جنين"، ومؤكدين أن المخيمات كانت وستبقى عنوانا للكرامة ومنبع العزة والعطاء .

وأكد المتحدثون على "الوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة الفلسطينية والمشروع الوطني للتصدي لكافة المؤامرات التي تحاك للقيادة وضد قضيتي اللاجئين والقدس".

وأعلنت فعاليات المخيم الاستمرار بتنظيم جملة من الخطوات والنشاطات "بهدف الدفاع عن حقنا في الحياة الكريمة وتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية لتعزيز صمود اهلنا في مخيمات اللجوء"  .

#احتجاج #مسيرة #الأونروا

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