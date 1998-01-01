التجمع الصحفي الديمقراطي يدعو لمقاطعة صفحة ما يُسمى " منسق دولة الاحتلال"

غزة/سما/

دعا التجمع الصحفي الديمقراطي إلى مقاطعة صفحة ما يُسمى " منسق دولة الاحتلال" على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، والتي تندرج في إطار الوقوع في فخ التطبيع مع الاحتلال، وتحسين صورة الاحتلال أمام الجمهور العربي وتحطيم الصورة السلبية والتقليدية عن إجرام وقمع وسياسات هذا الاحتلال تجاه شعبنا وامتنا العربية.

وأضاف التجمع في تصريح صحفي أن هذه المشاركة الخطيرة أيضاً لها تداعيات ومخاطر أمنية يمكن أن تساهم في إمكانية الوقوع في براثن ومصيدة الارتباط مع الاحتلال، بالإضافة إلى أنها بمثابة توفير قاعدة معلومات للاحتلال ودوائره الأمنية والعسكرية، يمكن أن تتسبب في مخاطر كبيرة تضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية.

وطالب التجمع كافة القطاعات النقابية والصحفية خاصة الزملاء الصحافيين إلى موقف موحد بمقاطعة الاحتلال وصفحاته المختلفة خاصة الأمنية، وبما يقطع الطريق أمام مشاريع التطبيع والمطبعّين، وفي تقديم مجرمي الاحتلال من قادته وسياسيه إلى المحاكم الدولية بسبب ما اقترفوه من جرائم بحق شعبنا.

ودعا التجمع كافة قطاعات شعبنا النقابية والثقافية والطلابية والشبابية والنسوية وخاصة الجامعات والمدارس إلى بلورة برنامج عمل وطني يساهم في تعزيز ثقافة المقاومة والمقاطعة والتطبيع، وتجنب أخطار التعامل مع الصفحات الصهيونية، وتجنب وكشف وحظر المواقع الصفراء التي تستهدف شعبنا ووحدته الداخلية بالاشاعات والأخبار الكاذبة والمفبركة.