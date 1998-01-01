القدرة:ساعات تفصلنا على توقف العمل في مستشفي "بيت حانون والدرة

غزة/سما/

اكد الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد، إ ان ساعات فقط أمام توقف الخدمة بشكلٍ كامل في مستشفى بيت حانون ومستشفى الدرة للأطفال شمال القطاع.

وأضاف القدرة في تصريحاتٍ له نشرت على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، "ساعات تفصلنا عن توقف الخدمة بشكل كامل في مستشفى بيت حانون و مستشفى الدرة للأطفال بسبب قرب نفاذ اخر قطرة من الوقود.

ويعاني قطاع غزة من أزمة خانقة في الوقود نتيجة الحاصر الإسرائيلي المفروض عليه والعقوبات التي وقعت على أهله خلال الفترة المنصرمة.