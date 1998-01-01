جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

ردة فعل لأحلام على إطلاق سراح الوليد بن طلال

الأحد 28 يناير 2018 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
ردة فعل لأحلام على إطلاق سراح الوليد بن طلال



عالم الفن

هنأت المطربة الإماراتية أحلام الأمير الوليد بن طلال عقب خروجه من السجن اليوم السبت 27 يناير/ كانون الثاني.

ونشرت الفنانة الإماراتية صورة لها مع الأمير الوليد بن طلال على صفحتها الرسمية بموقع إنستغرام.

وكتبت أحلام: "نورت الدنيا كلها بعد عمري الامير الوليد بن طلال.. #الحمد_لله يازين هالاخبار الطيبه،.. ياااااارب لك الحمد والشكر الوليد_بن_طلال يا احن قلب".

وأطلق سراح الوليد بن طلال اليوم عقب توقيفه بتهمة الفساد منذ أكثر من شهرين.

وأوقفت السعودية حوالي 350 شخصا بتهم الفساد، وجرى تسوية مالية مع بعضهم، ما أدى للإفراج عنهم.

وأفرج من قبل عن رجل الأعمال الوليد آل إبراهيم صاحب قنوات "إم بي سي"، وخالد التويجري رئيس الديوان الملكي سابقا.
 

#أحلام #الوليد بن طلال

أخبار ذات صلة

فضل شاكر يناشد الوليد بن طلال

الفنانة اللبنانية قمر تتحدى الامير الوليد بن طلال بدلو الثلج

استياء مصري من دخول مردوخ على خط تراث السينما المصرية عن طريق الوليد بين طلال

استياء مصري من دخول مردوخ على خط تراث السينما المصرية عن طريق الوليد بين طلال

تحتوي على غرفتي اجتماعات واحتفالات ومصعد يصل بين طوابقها الثلاثة.. الوليد بن طلال يشتري طائرة بنحو م

تحتوي على غرفتي اجتماعات واحتفالات ومصعد يصل بين طوابقها الثلاثة.. الوليد بن طلال يشتري طائرة بنحو ملياري ريال

الامير الوليد بن طلال لفضل شاكر: "اشتقنالك"!

إطلاق سراح حسين فهمي بعد شتمه محمود قابيل

الأكثر قراءة اليوم

عنان بالسجن الحربي يواجه محاكمة عسكرية والسبب!!

سفير أميركا السابق : ستندم إسرائيل على حرق الجسور مع الديمقراطيين

الرئيس عباس: اتفاق أوسلو مات و أمريكا لم تعد وسيطا و لم نجمد التنسيق الامني

غضب عارم يجتاح إسرائيل بسبب قانون سنته بولندا حول الهولوكوست.. تعرف عليه

إعلامي سعودي: السجون في عهد بن سلمان جنة والفياغرا فيها توزع مجاناً (فيديو)

عارضة أزياء أردنية مقطَّعة ومرمية في حقيبتين داخل سيارة بأميركا

مهاجماً الإخوان والسلفيين.. الظواهري: حركات سارعت بركوب موجة الثورة هدفها الوصول للحكم

الأخبار الرئيسية

كرهينبول - ارشيف

مفوض الاونروا : ما نملكه من تمويل يكفينا لشهرين وسنصطدم بالحائط بعد ذلك

الرئيس عباس

صحفي اسرائيلي : دعوكم من الرئيس عباس وتحدثوا لرجال الدين و حماس

اونروا

جيش الاحتلال يحذر من تداعيات تقليص المساعدات للفلسطينيين وانهيار الاونروا

غالنت

غالنت: لا توجد مدينة في العالم تمتلك ذكاء نوعي مثل غزة

الاسد لبوتين: في المرة المقبلة سنقصف "مطار بن غوريون"

الاتصالات الفلسطينية