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ملك المخدرات "آل تشابو" يرهب هيئة المحلفين!

الأحد 28 يناير 2018 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملك المخدرات "آل تشابو" يرهب هيئة المحلفين!



غرائب و عجائب

قصة ملحمية لتاجر مخدرات يقلق السلطات الفيدرالية. انتظر، لا نتحدث هنا عن الكولومبي بابلو اسكوبار الذي لقب بـ"ملك الكوكايين"، بل عن ملك آخر للمخدرات في المكسيك، وهو خواكين غوزمان، المعروف بلقب "إل تشابو".

إذ يبدو أن أعضاء هيئة المحلفين الذين يشرفون على المحاكمة الفدرالية لتاجر المخدرات في ولاية نيويورك يخشون على حياتهم.

مطالبين بريان كوغان، قاضي محكمة العدل الفدرالية الذي يشرف على قضية "إل تشابو"، أن يعتمد هيئة محلفين مجهولة الهوية، وأن يخصص لهم حراساً مسلحين للسهر على حمايتهم، وأن يتم إبقاؤهم في موقع مؤمّن.

فيما طمأنهم محامي ملك تجارة المخدرات بألا يقلقوا على حياة أعضاء هيئة المحلفين، مؤكداً أن توفير حماية خاصة سيمثل نقضاً واضحاً لافتراض البراءة، الذي يعد به الدستور الأميركي.

وكتب إدواردو بالاريز، محامي الدفاع لدى غوزمان، في الملف القضائي المتعلق بالقضية، أن "توفير حماية خاصة لأعضاء هيئة المحلفين رسالة مفادها أنهم يحتاجون لحماية من السيد غوزمان. ومن هذا المنطلق، يمكن لهم أن يستنتجوا أنه مذنب وخطير".

لكنَّ المدعين العامين يؤكدون أن تاريخ "إل تشابو" حافل بأعمال العنف، وقالوا إنه حاول أن يقتل شهوداً على الجرائم التي ارتكبها في أوقات سابقة.

بينما يصرُّ المحامي أن حجة التهديد قائمة على "تصريحات غير مؤكدة من متعاونين سابقين مع غوزمان، يأملون في أن يتم تخفيض مدة عقوبتهم"، فيما اقترح أن يتم حجب أسماء أعضاء هيئة المحلفين عن موكله ووسائل الإعلام.

#المخدرات

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