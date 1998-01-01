الغندور: صبر الموظفين في القطاع بدأ ينفذ ولا وجود لمؤشرات إيجابية للحل

غزة/سما/

أكد رئيس نقابة موظفي القطاع العام بغزة يعقوب الغندور، أن صبر الموظفين في قطاع غزة بدأ ينفذ في ظل عدم وجود مؤشرات إيجابية لحل أزمتهم، خاصة مع اقتراب انتهاء عمل اللجنة الإدارية القانونية.

وقال الغندور في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: إن استمرت الحكومة بالتنكر لحقوقنا ولم تُحل ملف الموظفين لاسيما في الجلسة القادمة للجنة الإدارية فإن فعاليتنا النقابية ستتصاعد حتى انتزاع حقوقنا الوظيفية الكاملة غير المنقوصة.

وأوضح، أن معاناة الموظف سواء كان (غزة أو سلطة)، تتفاقم بشكل كبير جداً حتى أن الكثير منهم يرفض إعطاء أبنائه مصروفهم الشخصي، مبيناً أن الموظف لم يتلقِ منذ ثلاثة أشهر، أكثر من 100 يوم، سوى 80% فقط من نسبة راتب واحد فقط، ما ينذر بمخاطر كبيرة على التعليم.

وأضاف: على الحكومة أن تستجيب فوراً لما أوصت به اللجنة الإدارية القانونية في جلستها السابقة باستيعاب الموظفين والاعتراف بحقوقهم ومراكزهم القانونية ومنها: الدرجات الوظيفية وسنوات الخدمة والمستحقات المالية والاعتراف بهذه السنوات لدى التأمين والمعاشات في ديوان الموظفين.