جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الغندور: صبر الموظفين في القطاع بدأ ينفذ ولا وجود لمؤشرات إيجابية للحل

الأحد 28 يناير 2018 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الغندور: صبر الموظفين في القطاع بدأ ينفذ ولا وجود لمؤشرات إيجابية للحل



غزة/سما/

أكد رئيس نقابة موظفي القطاع العام بغزة يعقوب الغندور، أن صبر الموظفين في قطاع غزة بدأ ينفذ في ظل عدم وجود مؤشرات إيجابية لحل أزمتهم، خاصة مع اقتراب انتهاء عمل اللجنة الإدارية القانونية.

وقال الغندور في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: إن استمرت الحكومة بالتنكر لحقوقنا ولم تُحل ملف الموظفين لاسيما في الجلسة القادمة للجنة الإدارية فإن فعاليتنا النقابية ستتصاعد حتى انتزاع حقوقنا الوظيفية الكاملة غير المنقوصة.

وأوضح، أن معاناة الموظف سواء كان (غزة أو سلطة)، تتفاقم بشكل كبير جداً حتى أن الكثير منهم يرفض إعطاء أبنائه مصروفهم الشخصي، مبيناً أن الموظف لم يتلقِ منذ ثلاثة أشهر، أكثر من 100 يوم، سوى 80% فقط من نسبة راتب واحد فقط، ما ينذر بمخاطر كبيرة على التعليم.

وأضاف: على الحكومة أن تستجيب فوراً لما أوصت به اللجنة الإدارية القانونية في جلستها السابقة باستيعاب الموظفين والاعتراف بحقوقهم ومراكزهم القانونية ومنها: الدرجات الوظيفية وسنوات الخدمة والمستحقات المالية والاعتراف بهذه السنوات لدى التأمين والمعاشات في ديوان الموظفين.

#موظفين #ازمة #رواتب

أخبار ذات صلة

صبري صيدم في غزة

تعليم غزة ينفي وجود خلافات مع صيدم ويؤكد :عودة المستنكفين متروك للجنة الموظفين

خالد البطش - ارشيف

البطش: نحاول الإفراج عن معتقلي مسيرات الكهرباء وقدمنا مقترحات للحل

ابو الغيط : السلطة تعد مشروعا جديدا للحل السياسي والسيسي سيحمله معه الى ترامب

ابو الغيط : السلطة تعد مشروعا جديدا للحل السياسي والسيسي سيحمله معه الى ترامب

سرايا القدس - ارشيف

شاهد ..سرايا القدس" .. الوقت ينفذ

الاحتلال ينفذ تدريبا كبيرا على "حرب في غزة" بمشاركة نحو 2000 جندي

حماس

حماس تنفي وجود أي قوات لها خارج حدود فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

عنان بالسجن الحربي يواجه محاكمة عسكرية والسبب!!

سفير أميركا السابق : ستندم إسرائيل على حرق الجسور مع الديمقراطيين

الرئيس عباس: اتفاق أوسلو مات و أمريكا لم تعد وسيطا و لم نجمد التنسيق الامني

غضب عارم يجتاح إسرائيل بسبب قانون سنته بولندا حول الهولوكوست.. تعرف عليه

إعلامي سعودي: السجون في عهد بن سلمان جنة والفياغرا فيها توزع مجاناً (فيديو)

مهاجماً الإخوان والسلفيين.. الظواهري: حركات سارعت بركوب موجة الثورة هدفها الوصول للحكم

عارضة أزياء أردنية مقطَّعة ومرمية في حقيبتين داخل سيارة بأميركا

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

صحفي اسرائيلي : دعوكم من الرئيس عباس وتحدثوا لرجال الدين و حماس

اونروا

جيش الاحتلال يحذر من تداعيات تقليص المساعدات للفلسطينيين وانهيار الاونروا

غالنت

غالنت: لا توجد مدينة في العالم تمتلك ذكاء نوعي مثل غزة

الاسد لبوتين: في المرة المقبلة سنقصف "مطار بن غوريون"

انطلاق اعمال القمة الافريقية...ابو مازن سيلقي خطابا هاماً

الاتصالات الفلسطينية