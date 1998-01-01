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مواطن من غزة يناشد وزير الصحة توفير علاج لزوجته المريضة

الأحد 28 يناير 2018 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مواطن من غزة يناشد وزير الصحة توفير علاج لزوجته المريضة



عبد الهادي مسلم/سما/

 ناشد المواطن إبراهيم احمد الباز من سكان مخيم البريج وسط قطاع غزة ، الرئيس محمود عباس حفظه الله ورعاه ووزير الصحه الفلسطينيه العمل على توفير دواء anapril لزوجته والتي تعاني منذ خمس سنوات من مرض الدئبه الحمراء والروموتايد وهذا الدواء غير متوفر في غزة.

وقال المواطن الباز في نص المناشدة التى وصلت " سما" نسخة عنها، " تعاني زوجتي صباح محمود احمد الباز لا يقل على خمس سنوات واخذت جميع العلاجات التي قررها الاطباء ودون جدوى وفي النهايه اقر الاطباء ان تاخذعلاج anapril وهذا العلاج لم يتوفر في غزه فلذلك نرجوا من سيادتكم توفير هذا العلاج وكفاها معاناه ما لا يقل على خمس سنوات وللعلم فهي تعاني من مرض الذئبه الحمراء والروموتايد وفقكم الله.

للتواصل مع الزوج/ 0599463203

#مناشدة #غزة

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