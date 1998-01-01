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سبب وحيد يجعل بوتشيتينو المرشح الأبرز لخلافة زيدان

الأحد 28 يناير 2018 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وحيد يجعل بوتشيتينو المرشح الأبرز لخلافة زيدان



وكالات / سما /

ركزت إدارة ريال مدريد أنظارها على ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي حيث يضعونه على رأس قائمتهم المتوقعة لخلافة زين الدين زيدان في الصيف المقبل.

زيدان أصبح مهدداً بالإقالة من منصبه في ريال مدريد بعد الإقصاء من كأس ملك إسبانيا وخسارة لقب الدوري الإسباني بشكل مبكر منطقياً، وهو ما جعل إدارة النادي تدرس عدة خيارات لتعويضه.

بدورها تؤكد صحيفة ديلي ميرور البريطانية بأن بوتشيتينو هو المرشح الأبرز لخلافة زيدان، وذلك بعد تقديم فريقه توتنهام مستوىً رائعاً أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وعلمت ديلي ميرور من مصدرها الخاص داخل سانتياجو برنابيو بأن بوتشيتينو لفت أنظار كبار المسؤولين في ريال مدريد بعد تصدره مجموعته في دوري أبطال أوروبا على حسابهم، مع تفوق توتنهام بشكل واضح على الريال في الملعب خلال مواجهتي الذهاب والعودة من دور المجموعات.

ولا يبدو بوتشيتنو رافضاً لفكرة تولي تدريب ريال مدريد، حيث ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية حدوث ذلك في آخر تصريحاته.

#بوتشيتينو #زين الدين زيدان

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