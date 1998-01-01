لابورت يودع زملائه في بيلباو استعداداً للانتقال إلى السيتي

وكالات / سما /

ودع آيمريك لابورت زملائه في أتلتيك بيلباو في لحظات عاطفية أثناء اجتماعه معهم أمس السبت في مرافق ليزاما معقل تدريبات الفريق الباسكي.

صحيفة موندو ديبورتيفو وضحت في تقاريرها بأن لابورت ودع زملائه بشكل نهائي أمس السبت، حيث سيكون آخر لقاء له بهم قبل التوجه إلى مانشستر في الساعات القليلة المقبلة لإعلان انتقاله إلى مانشستر سيتي.

وتشير التقارير إلى أن مانشستر سيتي حسم صفقة لابورت منذ منتصف الأسبوع الماضي مقابل 65 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يورو متغيرات، كما اجتاز اللاعب الفحص الطبي بنجاح يوم الإثنين الماضي.

ولم يتواجد لابورت في قائمة بيلباو لمواجهة أيبار يوم الجمعة الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وهو ما فسره مدرب الفريق بأن اللاعب ليس في ظروف تسمح له لخوض المباراة، في إشارة إلى قرب انتقاله إلى السيتي.