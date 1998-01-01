جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأوقاف تُقرر عودة 50 موظفاً من القدامى إلى عملهم

الأحد 28 يناير 2018 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف تُقرر عودة 50 موظفاً من القدامى إلى عملهم



غزة / سما /

أعلن د. حسن الصيفي وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية بغزة عن عودة 50 موظفاً من الموظفين القدامى الذين انقطعوا عن العمل إلى أماكن عملهم.

وأوضح د. الصيفي أن هذا القرار جاء بناء على تعليمات وزير الأوقاف والشئون الدينية سماحة الشيخ يوسف ادعيس، وذلك في إطار تعزيز ودعم جهود المصالحة الفلسطينية. مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة أوضاع الموظفين وتسكينهم في أماكن عملهم المناسبة.

وذكر وكيل وزارة الأوقاف أن الموظفين المقرر عودتهم هم من فئات المؤذنين، وأذنة المساجد، والأئمة، والمحفظين، وأمناء المكتبات، منوهاً إلى أنه تم توزيعهم لأماكن عملهم السابقة في المساجد حسب المديرية في المحافظة التي يقطنون فيها.

مؤكداً أنه أصدر تعليماته لجهات الاختصاص بالعمل على إتمام إجراءات عودة الموظفين بكل سهولة ويسر وفق الأصول.

#حسن الصيفي #الاوقاف

أخبار ذات صلة

وزير التربية والتعليم- غزة

وزير التربية والتعليم يقرر إعادة 313 موظفاً إلى عملهم في قطاع غزة

وزارة النقل

غزة: بدء عودة موظفي وزارتي الصحة و النقل والمواصلات لاستلام عملهم

داخلية غزة تُقرر الإفراج عن جميع موقوفي مظاهرات الكهرباء

الجهاد الإسلامي تُقرر حضور اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت

تقاعد

وثيقة.. احالة 449 موظفاً في وزارة الزراعة بغزة للتقاعد المبكر

صيدم- ارشيف

وزير التربية يقرر إعادة 500 معلماً إلى عملهم في غزة

الأكثر قراءة اليوم

عنان بالسجن الحربي يواجه محاكمة عسكرية والسبب!!

سفير أميركا السابق : ستندم إسرائيل على حرق الجسور مع الديمقراطيين

الرئيس عباس: اتفاق أوسلو مات و أمريكا لم تعد وسيطا و لم نجمد التنسيق الامني

غضب عارم يجتاح إسرائيل بسبب قانون سنته بولندا حول الهولوكوست.. تعرف عليه

إعلامي سعودي: السجون في عهد بن سلمان جنة والفياغرا فيها توزع مجاناً (فيديو)

مهاجماً الإخوان والسلفيين.. الظواهري: حركات سارعت بركوب موجة الثورة هدفها الوصول للحكم

عارضة أزياء أردنية مقطَّعة ومرمية في حقيبتين داخل سيارة بأميركا

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

صحفي اسرائيلي : دعوكم من الرئيس عباس وتحدثوا لرجال الدين و حماس

اونروا

جيش الاحتلال يحذر من تداعيات تقليص المساعدات للفلسطينيين وانهيار الاونروا

غالنت

غالنت: لا توجد مدينة في العالم تمتلك ذكاء نوعي مثل غزة

الاسد لبوتين: في المرة المقبلة سنقصف "مطار بن غوريون"

انطلاق اعمال القمة الافريقية...ابو مازن سيلقي خطابا هاماً

الاتصالات الفلسطينية