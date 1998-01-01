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الوطنية موبايل توقع اتفاقية رعاية بطولة دوري كرة القدم لطلبة الثانوية في غزة

الأحد 28 يناير 2018 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الوطنية موبايل توقع اتفاقية رعاية بطولة دوري كرة القدم لطلبة الثانوية في غزة



غزة / سما /

وقعت وزارة التربية والتعليم العالي، اتفاقية تعاون وشراكة مع شركة الوطنية موبايل مشغل الاتصالات المتنقلة الأحدث، وإحدى شركات مجموعة Ooredoo، لرعاية بطولة دوري كرة القدم الخاصة بطلبة المرحلة الثانوية بمدارس محافظات غزة، والتي ستقام في الأول من نيسان المقبل تحت عنوان "القدس عاصمة فلسطين".

وحضر مراسم التوقيع في مقر الوزارة بغزة وكيل الوزارة د. زياد ثابت، ومدير دائرة الاتصالات التسويقية في شركة الوطنية رجب السراج، ومدير عام الأنشطة الطلابية هاني الهور، ومدير الدائرة الرياضية عبد الغني الشيخ.

وأعرب ثابت عن سعادته بهذه الاتفاقية، موضحا أن ذلك بداية مشوار مع شركة الوطنية موبايل للتعاون المشترك وخدمة العملية التعليمية والتربوية، لافتاً إلى أن الوزارة تتطلع لتعاون أكبر وأشمل في العديد من المجالات.

وأوضح وكيل الوزارة أننا نولي أهمية خاصة لمختلف النشاطات ومنها النشاط الرياضي لما لها دور في بناء الجسم الصحي السليم للطلبة وبث القيم والسلوكيات السليمة، كما أن الرياضة المدرسية أساس مهم للرياضة على المستوى الوطني.

من جهته، أكد السراج أن هذه الاتفاقية جزء من استراتيجية شراكة الوطنية موبايل مع وزارة التربية والتعليم لرعاية عدة أنشطة ومنها النشاط الرياضي، وخدمة أبناء شعبنا، خاصة فئة الطلبة والشباب في ظل الظروف الصعبة.

وأضاف أن الشركة تولي قطاع التعليم الأهمية الكبيرة، وتربطها علاقة شراكة استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم منذ سنوات عديدة، وقدمت العديد من الرعايات لعدد كبير من البرامج والمشاريع، إضافة إلى الأهمية الكبيرة لققطاع الرياضة والشراكة مع أندية الدرجة الممتازة في القطاع، والمحترفين في الضفة الغربية، داعيا المؤسسات إلى دعم وزارة التربية والتعليم وأنشطتها المختلفة بما يخدم طلبتنا والنهضة في التعليم.

بدوره، أكد الشيخ أن هذه البطولة تأتي تحت عنوان القدس عاصمة فلسطين للتأكيد على أن القدس عاصمتنا، وسيشارك في البطولة كافة فرق مديريات التعليم للمرحلة الثانوية، حيث ستقام البطولة على ملعب فلسطين المعشب، وفي ختام البطولة سيكون هناك جوائز قيمة حيث سيحصل فريق المديرية الفائز بالمركز الأول على 2000 دولار والفريق الثاني على 1000 دولار.

ولفت الشيخ إلى أن الوزارة تحرص على الشراكة مع كافة مؤسسات المجتمع المحلي وستعمل على رفع قيمة وشأن الرياضة المدرسية في قطاع التعليم.

#كرة القدم #رعاية #الوطنية

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