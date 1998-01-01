إعلامي سعودي: السجون في عهد بن سلمان جنة والفياغرا فيها توزع مجاناً (فيديو)

الرياض / وكالات /

قال الإعلامي السعودي أحمد العرفج، في مقابلة تلفزيونية، إنه لو قدر له السجن، فإنه يتمنى أن يسجن في سجن الحائر. وأوضح قائلا إنه في هذا السجن “يوجد خلوة شرعية وفياغرا مجانية متاحة للسجناء”.

وأشار العرفج إلى أنه وفي عهد محمد بن سلمان فإنه تتم معاملة السجناء والمعارضين السياسيين المعتقلين معاملة جيدة.

وتابع قائلا “حتى لا نفهم خطأ، في النهاية هو سجن، لكن أشهد لله أنه تغير تماما وكل العاملين به ينظرون للمساجين على أنهم مرضى نفسيين يحتاجون علاجا ويعطفون عليهم، وليس بنظرة التشفي والانتقام منهم كمجرمين”.

ويقع سجن الحائر تحت إشراف إدارة المباحث العامة بالسعودية، ويتمتع بحراسة مشددة، وتشير تقارير إلى أنه أشبه بـ”فندق خمس نجوم”.

وكان العرفج دعا في أكتوبر الماضي، إلى التطبيع مع إسرائيل، والتعايش مع وجودها في المنطقة. واعتبر أن قطع العلاقات لم يعد مجديا، وأن إسرائيل لم تعد في الواجهة، وأن “المشكلة الحقيقية هي مع العدو في اليمن والمشاكل مع قطر، وإيران الصفوية”.