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الاثنين المقبل.. اجتماع دولي بشان القدس في اسطنبول

السبت 27 يناير 2018 11:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاثنين المقبل.. اجتماع دولي بشان القدس في اسطنبول



وكالات/سما/

من المقرر رئاسة الشؤون الدينية التركي، ان تنظم  اجتماع دولي بشأن القدس في مدينة إسطنبول يومي 29 و30 يناير/ كانون ثاني الجاري.

وقال بيان صادر عن رئاسة الشؤون الدينية، إن الغاية من الاجتماع، هو الدفاع عن قضية القدس والتأكيد على أهميتها في العقيدة الإسلامية، وكذلك تعزيز مشاعر التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان أنه سيشارك في الاجتماع المذكور 20 دولة من أوروبا وآسيا وإفريقيا، بينها باكستان وإندونيسيا والعراق والأردن وفرنسا وبريطانيا وأذربيجان.

وذكر أنه من المتوقع أن يشارك في الاجتماع حوالي 70 باحث وعالم إسلامي، وأن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، سيشرف على ندوة تعقد على هامش الاجتماع الإثنين المقبل، الساعة 10.00 بالتوقيت المحلي (07:00 ت.غ) بعنوان “القدس المسلمة: الهوية الإسلامية للقدس”.

وأشار إلى أن الاجتماع سيعقد في صالة المؤتمرات التابع لدائرة الأرشيف العثماني بمنطقة “كاغيت هانة” في إسطنبول.

#اسطنبول #اجتماع #القدس

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