جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار مصر

عنان بالسجن الحربي يواجه محاكمة عسكرية والسبب!!

السبت 27 يناير 2018 11:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
عنان بالسجن الحربي يواجه محاكمة عسكرية والسبب!!



وكالات

قال محامي رئيس الأركان المصري السابق الفريق سامي عنان إن موكله محتجز بالسجن الحربي وقد زاره هناك، كاشفا بذلك لأول مرة عن مكان عنان الذي اعتقل الأسبوع الماضي على خلفية إعلان نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية.

وصرح المحامي ناصر أمين مساء اليوم السبت بأنه تمكن من زيارة موكله في السجن الحربي. وأكدت حملة عنان أن أمين هو المكلف بالدفاع عن عنان، وهو الوحيد المسموح له بالتحدث في الأمور القانونية المتعلقة به.

وأوضح أحمد عبد ربه المدير التنفيذي لحملة عنان في اتصال مع الجزيرة أن ما يتعرض له الأخير حاليا يتم بدوافع سياسية، وقال إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يفتح الباب لانتخابات رئاسية حقيقية.

وأضاف عبد ربه أنه لا يمكن وصف ما يحدث في مصر بأنه عملية انتخابية، معتبرا أن هذه العملية ونتائجها غير شرعية لأنها لم تكن فيها فرصة للترشح.

من جهة أخرى، قال رئيس حزب "غد الثورة" المصري أيمن نور للجزيرة إن احتجاز عنان في السجن الحربي يعني أن هناك قضية ضده ستحال إلى القضاء العسكري.

وأضاف نور أنه لا يتوقع محاكمة عادلة لعنان، خاصة عندما يمثل أمام القضاء العسكري. وقال إنه ستكون هناك دعوة للإضراب أو العصيان المدني الكامل خلال أيام الانتخابات الرئاسية في مصر، المزمع إجراؤها في مارس/آذار المقبل.

وقد اعتقلت السلطات العسكرية سامي عنان يوم الثلاثاء الماضي بعدما اتهمته قيادة القوات المسلحة بمخالفة القانون بترشحه لانتخابات الرئاسة، كما اتهمته بالتحريض على القوات المسلحة وتزوير وثائق رسمية.

وانقطعت أخبار عنان منذ ذلك الوقت، وأمر المدعي العام العسكري بحظر نشر التحقيقات مع عنان في وسائل الإعلام.

من ناحية أخرى، أصيب المستشار هشام جنينة الوكيل القانوني للفريق سامي عنان بجروح في اعتداء بسلاح أبيض من قبل مجهولين اليوم السبت.

وقال محامي جنينة إن ثلاثة ممن وصفهم بالبلطجية اعتدوا على موكله وهو في طريقه إلى محكمة القضاء الإداري في القاهرة، بينما قالت وزارة الداخلية في بيان إن الحادث نجم عن شجار بسبب حادث مرور.

#عنان #مصر #حكم

أخبار ذات صلة

الطيران الحربي المصري يخترق أجواء قطاع غزة

وفاة الفريق رضا حافظ وزير الإنتاج الحربي عن عمر يناهز 61 عاما

معاريف: السيسي قلص الجهد الحربي الإسرائيلي ضد تهريب السلاح لغزة

سامي عنان - ارشيف

مصر : اعتقال المرشح للرئاسة الفريق سامي عنان

وزير الإنتاج الحربي: هناك دول حاولت منع مصر من إنتاج الأسلحة في الفترة الأخيرة

شاهد الفيديو: الطيران الحربي المصري يقصف عناصر متشددة في سيناء

الأكثر قراءة اليوم

إطلاق سراح الامير السعودي الوليد بن طلال

بدا نحيفا ومتعبا.. فيديو: "الوليد بن طلال" يتحدث لأول مرة منذ اعتقاله

ليبرمان يزعم : الوسط التجاري الفلسطيني يدعونا لإزاحة محمود عباس

فيديو.. مقتل ملكة جمال وفي وضح النهار!

إحالة اعلامي لبناني للقضاء بسبب تعليقات ساخرة بحق بن سلمان

كيف أنقذ الشهيد الراحل " عرفات " حياة 3 صحافيين إسرائيليين ؟

هايلي ترد على شائعات علاقتها الغرامية مع ترامب

الأخبار الرئيسية

سفير أميركا السابق

سفير أميركا السابق : ستندم إسرائيل على حرق الجسور مع الديمقراطيين

الرئيس عباس

الرئيس عباس: اتفاق أوسلو مات و أمريكا لم تعد وسيطا و لم نجمد التنسيق الامني

حق العودة - ارشيف

بعد القدس.. إسرائيل تريد من ترامب حرمان الفلسطينيين من أحد أهم حقوقهم

ابو مرزوق

ابو مرزوق يكشف عن زيارة وفد من حماس للقاهرة ويتحدث بالتفصيل عن المصالحة و اوضاع غزة

بردويل - ارشيف

البردويل: إنهاء الانقسام لعبة يُحرق فيها الوقت لإنهاء غزة

الاتصالات الفلسطينية