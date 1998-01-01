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الرئيس عباس يصل أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي

السبت 27 يناير 2018 10:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يصل أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي



رام الله/سما/

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس(أبو مازن)، مساء السبت، إلى العاصمة الأثيوبية أديس بابا، للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي في دورتها الثلاثين التي تنعقد غدا وبعد غد.
وسيلقي الرئيس أبو مازن خطابا هاما أمام القمة غدا الأحد، كما سيلتقي عددا من الرؤساء والمسؤولين الأفارقة على هامشها.
ومن المقرر تقديم مشروع قرار فلسطيني لاعتماده في القمة يؤكد الموقف الإفريقي الرافض لإعلان ترمب بشأن القدس والمواقف الداعمة للقضية الفلسطينية، ويتضمن العديد من النقاط المتعلقة بالقدس وعدم نقل أية سفارة إليها، والاستيطان وضرورة وقفه، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

#عباس #افريقيا

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