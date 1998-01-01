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دحلان للقيادة: كرامة المواطن الفلسطيني أغلى ما نملك

السبت 27 يناير 2018 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان للقيادة: كرامة المواطن الفلسطيني أغلى ما نملك



غزة/سما/

 نشر النائب محمد دحلان، مساء اليوم السبت، مقطع مصور من أحدى المقابلات التي أجرتها معه فضائية "الغد" الإخبارية، عبر  صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهر  دحلان في المقطع الذي جاء بعنوان "عين على القدس... وقلب في غزة.. كرامة المواطن الفلسطيني أغلى ما نملك"، وهو يتحدث عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني وجد نفسه وحيدًا "بلا قيادة" بعد هذا القرار.

وتابع "يجب علينا أن نستنهض همم الشعب الفلسطيني وهي همة على الدوام أعطت القيادة أكثر مما طلبت".

#دحلان #غزة

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