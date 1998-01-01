حماس ترحب بزيارة وفد "فتح" للقطاع

غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، صلاح البردويل، إن الحركة ترحب بزيارة أية جهة وأي فلسطيني للقطاع، وذلك تعليقاً على زيارة وفد من حركة فتح لغزة للاطلاع على حجم معاناة السكان في ظل العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن وجود هذا الوفد واطلاعه على الوضع الفلسطيني وحال الشعب وحجم المأساة التي تساهم فيها السلطة هو أمر مهم للغاية.



وأعرب البردويل في تصريحات لفضائية "الغد" الاخبارية، عن أمله في أن يتمكن الوفد الفتحاوي من الاطلاع بشكل جيد على الواقع المأسوي وعلى واقع العقوبات التي تُدار على قطاع غزة، معربا أيضا عن أمله في أن يلتقي الوفد وأن يحددا سوياً ملامح المرحلة المقبلة.