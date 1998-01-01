فيديو.. ريال مدريد يستيقظ من نومه ليفترس فالنسيا

وكالات / سما /

انتفض ريال مدريد بعد سبات طويل وعاد من ملعب ميستايا معقل فالنسيا محملاً بالنقاط الثلاث بعد الفوز العريض بنتيجة 4-1 في الجولة لينهي فترة الشك التي رافقته مؤخراً.

ريال مدريد قدم شوط أول جيد جداً لكنه تراجع بالشوط الثاني مما سمح لفالنسيا تهديد مرماه مراراً وتكراراً، إلا أن الخفافيش استنزفوا طاقاتهم البدنية ولم يستطيعوا تعديل النتيجة مما سمح للريال بالعودة وتسجيل هدفين.

وتقدم ريال مدريد بالشوط الأول بهدفين من ركلتي جزاء نفذهما كريستيانو رونالدو بنجاح في الدقائق 15 ثم 36 ، فيما نوه خبراء التحكيم في إسبانيا بصحة ركلتي الجزاء.

لكن عودة فالنسيا القوية في الشوط الثاني أثمرت عن تسجيل سانتياجو مينا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 59 بضربة رأسية.

وبعد شلال من الفرص لصالح الخفافيش تمكن ريال مدريد من تسجيل الهدف الثالث عن طريق البرازيلي مارسيلو إثر مجهود فردي يحسد عليه بالدقيقة 84 ، قبل أن يعزز توني كروس من تقدم الفريق بالهدف الرابع في الدقيقة 89

وبهذا رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 38 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند النقطة 40 في المركز في المركز الثالث.