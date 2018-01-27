القدس المفتوحة في سلفيت تحتفل بتكريم الطلبة المتفوقين

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نظم قسم شؤون الطلبة بالشراكة مع مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية حفل تكريم الطلبة المتفوقين الفصلي بحضور الدكتور باسم شلش مدير فرع سلفيت والاستاذ امين عواد مدير التربية والتعليم في محافظة سلفيت والسيد عبد الستار عواد امين سر حركة فتح اقليم سلفيت واهالي الطلبة المتفوقين والكادر الاكاديمي والاداري في فرع سلفيت وذلك اليوم السبت الموافق 27/1/2018 في قاعة فخامة الرئيس محمود عباس في سلفيت.

في بداية الاحتفال الذي استهل بتلاوة عطرة لايات الذكر الحكيم تلاه النشيد الوطني تحدث الدكتور باسم شلش مدير فرع سلفيت الذي نقل للحضور تحيات الاستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس الجامعة، وقال شلش انه سعيد بهذا الاحتفال الذي هو باكورة للانشطة وقدم سعد حيث انه النشاط الاول لقاعة الرئيس محمود عباس واعرب شلش عن عظيم شكره وامتنانه لاهالي الخريجين الذين يوفرون الاجواء المناسبة اضافة الى الامكانيات المادية ليتسنى لابنائهم التفوق والتقدم واشاد شلش بالطلبة للمحافظة على المقر الجديد الذي تم بناءه في فترة وجيزة ولكن المهم هو المحافظة عليه على المدى الطويل، وفي نهاية حديثه شكر شلش كل القائمين على هذا النشاط المميز لتكريم الطلبة باعتبارهم خير سفراء لجامعتنا الغراء الذين يثبتون للقاصي والداني جدارتهم وتميزهم في كافة اماكن تواجدهم.

وبعد ذلك تحدث الاستاذ امين عواد مدير التربية والتعليم في سلفيت الذي اشاد بالدور الرائد الذي تقدمه جامعة القدس المفتوحة للطلبة في سلفيت باعتبارها المؤسسة الكبرى في المحافظة التي تقدم خدمة التعليم الجامعي وانها تعمل على تنمية القدرات الكفاءات لدى خريجيها الذين يحتلون المراكز الاساسية والحساسة ولديهم القدرة على اطلاق المبادرات والدخول في مسابقات والفوز بها على مستوى الوطن وقال عواد ان الاوائل المتقدمين على الوظائف في التربية والتعليم هم من خريجي جامعة القدس المفتوحة.

ثم تحدث السيد عبد الستار عواد امين سر حركة فتح الذي بارك لطاقم الجامعة افتتاح هذا المقر الذي يليق بجامعة القدس المفتوحة جامعة الكل الفلسطيني جامعة منظمة التحرير الفلسطينية، وقال عواد ان افضل الاستثمار يكون في الانسان الفلسطيني لفقر فلسطين في المواد الاقتصادية وان افضل استثمار يكون بالانسان الفلسطيني القادر على تنمية نفسه حسب الامكانيات والظروف المتاحة . وفي نهاية حديثه قدم عواد شكره لادارة الجامعة وكادرها الاكاديمي والاداري وحركى الشبيبة الطلابية ومجلس اتحاد الطلبة لتنظيمهم هذا الحفل المميز

وبعد ذلك تحدثت الطالبة لبنى زيدان الاولى على كافة المتفوقين معربة عن عظيم امتنانها وشكرها لادارة الفرع وخصت بالذكر قسم شؤون الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية لتنظيمهم هذا الحفل المثالي الذي يشكل رافعة اساسية للطلبة للمواصلة في تفوقهم وتطورهم ، وقالت ان هذا التفوق لم يكن وليد الصدفة وانما نتيجة السهر والجد والاجتهاد، فاننا نحن الطلبة اضافة الى الجهود اللامحدودة التي يقدمها الاهالي من جو مناسب والامكانيات المادية والمعنوية، وفي نهاية حديثها تمنت زيدان للجميع المزيد من التقدم والنجاح للجميع وبعد ذلك تم توزيع الشهادات التقديرية لجميع الطلبة المشاركين في هذا الحفل الذي تولى عرافته رئيسة مجلس اتحاد الطلبة نورس عبد الدايم.