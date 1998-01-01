الوئام الخيرية تطلق حملة دفئ الشتاء لإغاثة الأسر الفقيرة في غزة

غزة / سما /

إيماناً منها بدورها الهام والأساسي تجاه أبناء قطاع غزة، أطلقت جمعية الوئام الخيرية مطلع العام 2018، حملة خيرية لإغاثة الفقراء والمحتاجين شمال قطاع غزة، تحت شعار "لينعم الفقراء بدفئ عطاءكم".

وتتضمن الحملة جمع وتوزيع الكسوة الشتوية وأغلفة النايلون والمساعدات العينية للأسر الفقيرة شمال قطاع غزة، تخفيفاً من حدة الظروف المعيشية الصعبة التي يعانوها.

وبدوره قال المهندس "محمد أبو مرعي" رئيس الجمعية: "إننا وفي ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها قطاع غزة، وخاصة في مطلع العام الجاري 2018، والذي أطلقنا عليه "عام الطوارئ"، نستثمر كافة الامكانات المتاحة ونستنهض كل الجهود الداخلية والعربية والاسلامية لإغاثة وإنقاذ أهلنا في قطاع غزة، وبدورنا أطقنا هذه الحملة راجين الله تعالى أن يوفقنا لسد الاحتياجات الأساسية وتوفير المقومات المعيشية التي تعينهم على العيش بحياة كريمة.