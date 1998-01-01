جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الوئام الخيرية تطلق حملة دفئ الشتاء لإغاثة الأسر الفقيرة في غزة

السبت 27 يناير 2018 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

إيماناً منها بدورها الهام والأساسي تجاه أبناء قطاع غزة، أطلقت جمعية الوئام الخيرية مطلع العام 2018، حملة خيرية لإغاثة الفقراء والمحتاجين شمال قطاع غزة، تحت شعار "لينعم الفقراء بدفئ عطاءكم".

وتتضمن الحملة جمع وتوزيع الكسوة الشتوية وأغلفة النايلون والمساعدات العينية للأسر الفقيرة شمال قطاع غزة، تخفيفاً من حدة الظروف المعيشية الصعبة التي يعانوها.

وبدوره قال المهندس "محمد أبو مرعي" رئيس الجمعية: "إننا وفي ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها قطاع غزة، وخاصة في مطلع العام الجاري 2018، والذي أطلقنا عليه "عام الطوارئ"، نستثمر كافة الامكانات المتاحة ونستنهض كل الجهود الداخلية والعربية والاسلامية لإغاثة وإنقاذ أهلنا في قطاع غزة، وبدورنا أطقنا هذه الحملة راجين الله تعالى أن يوفقنا لسد الاحتياجات الأساسية وتوفير المقومات المعيشية التي تعينهم على العيش بحياة كريمة.

#الوئام الخيرية

أخبار ذات صلة

كبير

الوطنية موبايل تطلق حملة نوعية وغير مسبوقة

شركة فيوجن تطلق حملة Doctor-Fi للعاملين في مستشفيات قطاع غزة

الأونروا توزّع كسوة الشتاء على الأطفال الأكثر هشاشة من اللاجئين

غزة: الدفاع المدني يحذر من أن إمكانياته خارج الخدمة هذا الشتاء ومناشدة الرئيس بالتدخل

غزة -ارشيفية

التنمية الاجتماعية : صرف 1800 شيكل للأسر الفقيرة بغزة ولمرة واحدة فقط

وحدة الظل -القسام

القسام تتحدث مجدداً عن وحدة الظل وتنشر صور جديدة لشاليط في الأسر

الأكثر قراءة اليوم

إطلاق سراح الامير السعودي الوليد بن طلال

بدا نحيفا ومتعبا.. فيديو: "الوليد بن طلال" يتحدث لأول مرة منذ اعتقاله

ليبرمان يزعم : الوسط التجاري الفلسطيني يدعونا لإزاحة محمود عباس

فيديو.. مقتل ملكة جمال وفي وضح النهار!

إحالة اعلامي لبناني للقضاء بسبب تعليقات ساخرة بحق بن سلمان

كيف أنقذ الشهيد الراحل " عرفات " حياة 3 صحافيين إسرائيليين ؟

هايلي ترد على شائعات علاقتها الغرامية مع ترامب

الأخبار الرئيسية

سفير أميركا السابق

سفير أميركا السابق : ستندم إسرائيل على حرق الجسور مع الديمقراطيين

الرئيس عباس

الرئيس عباس: اتفاق أوسلو مات و أمريكا لم تعد وسيطا و لم نجمد التنسيق الامني

حق العودة - ارشيف

بعد القدس.. إسرائيل تريد من ترامب حرمان الفلسطينيين من أحد أهم حقوقهم

ابو مرزوق

ابو مرزوق يكشف عن زيارة وفد من حماس للقاهرة ويتحدث بالتفصيل عن المصالحة و اوضاع غزة

بردويل - ارشيف

البردويل: إنهاء الانقسام لعبة يُحرق فيها الوقت لإنهاء غزة

الاتصالات الفلسطينية