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هلال القدس بلا مدرب في مواجهة السويق العُماني

السبت 27 يناير 2018 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
هلال القدس بلا مدرب في مواجهة السويق العُماني



رام الله / سما /

لم يتمكن رامي حمادة، حارس فريق هلال القدس من المغادرة إلى عُمان مع بعثة النادي لمواجهة نادي السويق، في إياب الدور المؤهل لبطولة الاتحاد الآسيوي.

وقال المدير الفني خضر عبيد، إن حمادة لم يغادر مع الفريق بسبب عدم حصوله على تأشيرة المرور لعُمان، وبالتالي تم تأجيل سفره إلى يوم الأحد.

وتدخّل اتحاد الكرة في الأمر، حيث راسل نظيره الآسيوي، بهذا الخصوص، وتم إبلاغه بإصدار التأشيرة يوم الأحد القادم، بسبب وجود عطلة رسمية يومي الجمعة والسبت.

ولعب حمادة دور البطل، في لقاء الذهاب، حيث تصدى للعديد من الفرص المحققة لفريق السويق.

بدوره، يغيب خضر عبيد، المدير الفني لهلال القدس، عن قيادة فريقه أمام السويق، موضحاً عبر حسابه على "فيس بوك"، أنه "نتيجة عدم حصوله على تصريح مغادرة، وعدم موافقة وزارة المعارف على منحه إجازة بدون راتب لمدة 3 أيّام، لن يتمكن من مرافقة الفريق في مباراته الآسيوية المقبلة".

وتمنى عبيد التوفيق للهلال ولزملائه أعضاء الجهاز الفني المعاون، في قيادة الفريق لتحقيق نتيجة إيجابيه تؤهله إلى دوري المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي.

وكانت بعثة هلال القدس، غادرت أمس، في طريقها إلى عُمان لخوض لقاء الإياب في الدور التمهيدي لكأس الاتحاد الأسيوي، يوم الإثنين القادم.

وانتهت مباراة الذهاب بتفوق السويق بهدف نظيف.

#هلال القدس #السويق العُماني

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