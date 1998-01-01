جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس: اتفاق أوسلو مات و أمريكا لم تعد وسيطا و لم نجمد التنسيق الامني

السبت 27 يناير 2018 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس: اتفاق أوسلو مات و أمريكا لم تعد وسيطا و لم نجمد التنسيق الامني



القدس المحتلة / سما /

 قال الرئيس محمود عباس "أبو مازن" إن الولايات المتحدة لا يمكن ان تكون وسيطا للمفاوضات، مجددا القول إن اتفاق اوسلو قد مات، وفي الوقت نفسه أكد أن السلطة الفلسطينية لم تسقط خيار المفاوضات بعد الأزمة التي تسببها إعلان ترامب عن القدس عاصمة لإسرائيل ولم يتم تجميد التعاون الامني رغم أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها”.


وقال "أبو مازن" في مكالمة مع زعيمة حزب "ميرتس" اليساري الإسرائيلي، أمس الجمعة: نحن مستعدون للعودة إلى المفاوضات، ولم نرغب أبدا في ترك هذه المفاوضات، لكن وللأسف لا أحد يقترح علينا إقامتها، وخاصة الولايات المتحدة، التي تريد الىن معاقبتنا.


وأضاف الرئيس عباس إن ترامب وعده قبر سنة بطرح مبادرة جيدة لحل الصراع، وفي عدة اتصالات ومباحثات وعد أيضا بصفقة جيدة، ولكنه بعد ذلك جاء بالمفاجأة السيئة بإعلانه المتعلق بالقدس، والتي لا يمكننا القبول بها.


من جانبها، أكدت غالؤون أن اليمين الأمريكي والإسرائيلي سيقودان إلى نتائج عنيفة وكارثية، تؤدي إلى فقدان كامل الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأضافت أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الممكن، ولكن لا يوجد قيادة شجاعة في إسرائيل لتحقيق ذلك.

#الرئيس عباس #امريكا #اوسلو

أخبار ذات صلة

ماجد فرج والرئيس

ماذا قال ماجد فر ج عن قرار الرئيس بوقف التنسيق الامني ؟

الرئيس عباس - ارشيف

رسالته لشعبه ان واصلوا القتال ..اسرائيل: عباس يشعل الانتفاضة من جديد برفضه عودة التنسيق الامني

عباس - ارشيف

يديعوت : الرئيس عباس رفض الذهاب للاردن لعمل الفحوصات تجنبا للتنسيق الامني مع اسرائيل

thumb

الاف الفلسطينيين في رام الله يتظاهرون ضد التنسيق الامني ويطالبون باسقاط الحكومة

تنسيق امني - ارشيف

المونيتور العبري : السلطة استأنفت التنسيق الامني مع اسرائيل السبت الماضي

سمير المشهراوي - ارشيف

المشهراوي يدعو القيادة الفلسطينية الى وقف التنسيق الامني ورفع الاجراءات العقابية ضد غزة

الأكثر قراءة اليوم

الملك الأردني يحذّر الحريري من الصفقة: التوطين أمر واقع و ترامب لن يعطي أحداً إنذارا مبكرا

بدا نحيفا ومتعبا.. فيديو: "الوليد بن طلال" يتحدث لأول مرة منذ اعتقاله

بدا متعباً ومحتجزاً بزنزانة .. نشر تفاصيل "المفاوضات السعودية" الصعبة مع الوليد بن طلال

معيب ومحزن جدا".. ترامب:انفقنا 7 تريليونات دولار على العمليات العسكرية بالشرق الأوسط

إطلاق سراح الامير السعودي الوليد بن طلال

استشهاد طفلين جراء الحصار المفروض على قطاع غزة

شاهد .. هل وافقت الجزائر على استيراد معدات اسرائيلية؟

الأخبار الرئيسية

حق العودة - ارشيف

بعد القدس.. إسرائيل تريد من ترامب حرمان الفلسطينيين من أحد أهم حقوقهم

ابو مرزوق

ابو مرزوق يكشف عن زيارة وفد من حماس للقاهرة ويتحدث بالتفصيل عن المصالحة و اوضاع غزة

بردويل - ارشيف

البردويل: إنهاء الانقسام لعبة يُحرق فيها الوقت لإنهاء غزة

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يزعم : الوسط التجاري الفلسطيني يدعونا لإزاحة محمود عباس

الشهيد ياسر عرفات

كيف أنقذ الشهيد الراحل " عرفات " حياة 3 صحافيين إسرائيليين ؟

الاتصالات الفلسطينية