الشرطة تقبض على شخص يشتبه به التهديد عبر الفيس بوك

قلقيلية / سما /

قبضت الشرطة اليوم على شخص يشتبه به التهديد و التشهير و الأبتزاز لمواطنة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك في قلقيلية .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة, بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها مواطنة من إحدى قرى قلقيلية للشرطة مفادها قيام شخص مجهول , بالتهديد والتشهير بها وإبتزازها عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك , وبعد البحث والتحري والمتابعة من قبل وحدة الجرائم الالكترونية في المباحث العامة في الشرطة, تم الاشتباه بشخص, و بإحضاره وسماع أقواله أفاد بقيامه بتهديد المشتكية وإبتزازها وقد تم ضبط جهاز الحاسوب الذي بحوزته أصولا .

وأكد البيان توقيف المشتبه به تمهيداُ لإحالته والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .