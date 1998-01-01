جمعية الرعاية الانسانية تقيم يوم طبى للاسنان بحضور اكثر من 750 مريضا

غزة / سما /

اقامت جمعية الرعاية الانسانية فرع غزة يوم طبي مجاني للفم والاسنان في مقر الجمعية الكائن في منطقة التفاح شرق مدينة غزة بتعاون مع الاتحاد الفلسطينى لطلبة طب الاسنان بجامعة الازهر

وقد حضر ما يقارب 750 مريض معظمهم من اطفال والنساءو بحضور ما يزيد عن 12 طبيبا من كلية طب الفم والاسنان –جامعة الازهر وتم اعطاء محاضرات توعية وتثقفية عن صحة الفم والاسنان وقد تم تشخيص ما يزيد عن 500 حالة بحاجة لخدمات الاسنان من حشوات وتركيبات وتنظيفات اسنان والخ

وتم عمل الية لخدمة جميع المرضى على عدة مراحل سيتم فيها معالجة جميع المرضى خلال ايام ..



وفي كلمة لها مديرة الجمعية أ/ منار البحطيطي قالت بأن هذا العمل سيكون بداية لسلسة من الايام الطبية التي تشمل كافة التخصصات والتي تهدف الجمعية من خلالها التخفيف عن كاهل المجتمع وابناء المنطقة في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه ابناء المنطقة



واكد الاستاذ / سائد البطش مسئول العلاقات العامة لجمعية الرعاية الانسانية على اهمية التنسيق والتشبيك مع المؤسسات في قطاع غزة واهمها التنسيق المشترك مع الجامعات وخاصة جامعة الازهر التي تعتبر من اهم مؤسسات الدولة والتى تعمل على خدمة كافة شرائح المجتمع الفلسطيني

ومن جانبه رئيس اللجنة الطبية د.رياض مريش اكد على اهمية الايام الطبية المجانية وخصوصا طب الفم والاسنان ومدى حاجة اهالى المناطق الشرقية لهذه الخدمات والتى بسبب الوضع حالى لا يستطيعون عمل حشوات وتركيبات نظرا لتكلفتهاومحدودية مستوى الدخل وانعدامه



ومن جهته الاستاذ شادي الاعرج نائب رئيس الجمعية تقدم بشكر لطاقم الاطباء والتمريض الذين عملو بكل طاقاتهم لمساعدة ابناء تلك المنطقة مثمنا دورهم ودور جامعة الازهر وكليتها المميزة بخدمة ابناء شعبنا مؤكدا على اهمية تلك الفعاليات الطبية الهادفة والتى تسهم فى تخفيف عن المواطنين واكتشاف الحالات التي بحاجة لعلاج ايضا

وتقديم الخدمات لها بشكل مجانى بدون مقابل



ويمكن الاشارة هنا إلى ان حي الشعف في منطقة التفاح من اكثر الاحياء كثافة بالسكان ومن اكثر الاحياء الذين تضررو في الحرب الاخيرة على غزة .